Tài xế và số nầm lợn đông lạnh được phát hiện trên xe bán tải. Ảnh: CAQN

Công an TP Quảng Ninh vừa thông tin, trong quá trình làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát trên tuyến biên giới qua xã Hải Ninh, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT đã kiểm tra xe bán tải mang biển kiểm soát 14K-269.xx có dấu hiệu nghi vấn.

Xe do anh N.N.Q. (SN 1993, trú xã Hải Ninh, TP Quảng Ninh) điều khiển. Trên xe có 16 thùng xốp chứa nầm lợn đông lạnh, mỗi thùng nặng 45 kg và được đựng trong một bao tải màu xanh. Tổng khối lượng lô hàng là 720 kg.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số hàng trên. Tổ công tác liên ngành đã lập hồ sơ, bàn giao toàn bộ lô hàng cho Đội Quản lý thị trường số 4 để xác minh, xử lý theo quy định.

Theo Công an TP Quảng Ninh, dịp cuối năm, các tổ công tác liên ngành sẽ tăng cường lực lượng, thiết bị nghiệp vụ và duy trì kiểm soát 24/24 giờ tại các vị trí trọng điểm trên tuyến biên giới.