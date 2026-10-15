Phát hiện xác tàu đắm gần 5000 năm tuổi chứa 'kho báu' dưới đáy biển

Các nhà khảo cổ tin rằng con tàu dài 9,75 mét này đã chìm cách đây từ 4.400 đến 4.700 năm, vào thời kỳ đồ đồng sớm.

Di tích cổ xưa được phát hiện ở độ sâu 30 mét dưới biển Địa Trung Hải gần đảo Kekova, ngoài khơi bờ biển phía nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Mặc dù phần thân tàu bằng gỗ đã biến mất từ lâu, nhưng hàng hóa trên tàu gồm những chiếc chum gốm và mỏ neo đá vẫn còn tồn tại qua hàng nghìn năm.

Xác tàu cổ nhất thế giới đã được phát hiện ngoài khơi bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Bộ Văn hóa và Du lịch Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ.

Các chuyên gia tin rằng con tàu xấu số này đang chở hàng hóa có giá trị băng qua Địa Trung Hải khi nó bị chìm. Và phát hiện đáng chú ý này có thể viết lại hiểu biết của chúng ta về cách các nền văn minh cổ đại giao thương với nhau hàng nghìn năm trước khi có tàu thuyền hiện đại.

Giáo sư Hakan Öniz, đến từ Đại học Akdeniz, người dẫn đầu đoàn thám hiểm, cho biết: "Xác tàu đắm là một viên nang thời gian nằm dưới đáy biển".

Các nhà khảo cổ học hiện đã tìm thấy những chiếc bình cổ, những chiếc bình gốm lớn được cho là dùng để đựng dầu ô liu hoặc rượu vang băng qua Địa Trung Hải.

Điều đáng kinh ngạc là phân tích đất sét cho thấy các thùng chứa này được sản xuất tại các xưởng ở Thung lũng Jordan, cách nơi con tàu bị chìm hàng trăm dặm.

Những chiếc bình tương tự đã được tìm thấy gần các kim tự tháp nổi tiếng của Ai Cập ở Giza, Saqqara và Abusir, cũng như ở Troy và Crete.

Trong đống đổ nát, các nhà khảo cổ đã phát hiện một chiếc bình amphora bí ẩn mang chín ký hiệu khác nhau và 2 lỗ trên thân. (Nguồn: Bộ Văn hóa và Du lịch Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ)

Những mối liên hệ đáng chú ý này mang đến cái nhìn hiếm hoi về mạng lưới thương mại rộng lớn kết nối các nền văn minh cổ đại cách đây gần 5 thiên niên kỷ.

Các nhà nghiên cứu nghi ngờ con tàu xấu số có thể đã khởi hành từ một cảng dọc bờ biển Levant trước khi hướng đến Troy hoặc Crete.

Nhưng một khám phá đặc biệt kỳ lạ đã mang đến cái nhìn sâu sắc hơn nữa về cuộc sống trên con tàu cổ đại này.

Trong đống đổ nát, các nhà khảo cổ đã phát hiện một chiếc bình gốm bí ẩn có chín ký hiệu khác nhau và 2 lỗ trên thân.

Các chuyên gia tin rằng chiếc bình khác thường này có thể đã được sử dụng để khuấy sữa thành pho mát hoặc bơ trong những chuyến hành trình qua Địa Trung Hải.

Lý thuyết này đặt ra khả năng rằng các thủy thủ thời cổ đại đã mang theo những con dê sống trên tàu của họ, vắt sữa chúng ngay trên biển để sản xuất các sản phẩm sữa tươi.

Nếu được xác nhận, phát hiện này sẽ mang đến cái nhìn thú vị về cách các thủy thủ sống sót qua những chuyến hành trình dài hàng nghìn năm trước.

Điều này cũng cho thấy xác tàu cổ có thể tiết lộ nhiều hơn cả những hàng hóa được buôn bán, cung cấp những manh mối quý giá về cuộc sống hàng ngày và chế độ ăn uống của thủy thủ đoàn.

Các nhà khảo cổ tin rằng con tàu này đã chìm cách đây từ 4.400 đến 4.700 năm. Nguồn: Bộ Văn hóa và Du lịch Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ.

Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ ca ngợi phát hiện lịch sử này là một bước đột phá lớn trong việc hiểu biết về thương mại hàng hải cổ đại.

Bộ này cho biết các con tàu mang dấu vết quan trọng của hoạt động thương mại và giao lưu văn hóa giữa các nền văn minh Địa Trung Hải cổ đại.

Phát hiện ngoạn mục này là kết quả của nhiều năm nghiên cứu khảo cổ học dưới nước do Đại học Akdeniz thực hiện gần đảo Kekova.

Tuy nhiên, công tác khai quật chỉ bắt đầu vào năm 2026 sau khi nhận được sự cho phép chính thức từ Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ.

Hoạt động này do Ban Giám đốc Bảo tàng Antalya dẫn đầu dưới sự giám sát khoa học của Giáo sư Öniz.

Các nhà nghiên cứu sau đó đã xác định rằng những chiếc bình gốm được tìm thấy có niên đại khoảng 4.400 đến 4.700 năm.

Những hiện vật cổ xưa này hiện đang cung cấp bằng chứng mới về các tuyến đường hàng hải từng kết nối Ai Cập, Anatolia và phía đông Địa Trung Hải hàng nghìn năm trước.