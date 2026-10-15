Phát hiện xác tàu đắm cổ nhất thế giới niên đại 4.700 năm ngoài khơi

Đây được xác định là xác tàu đắm cổ nhất thế giới từng được tìm thấy, mở ra nhiều manh mối quan trọng về mạng lưới giao thương hàng hải thời cổ đại.

Theo thông báo của Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ hôm 14/10, xác tàu được tìm thấy ở độ sâu khoảng 30m gần khu vực đảo Kekova, ngoài khơi bờ biển phía nam nước này.

Trong quá trình khai quật, các chuyên gia đã trục vớt thành công nhiều bình vò gốm chủ yếu dùng để đựng rượu vang và dầu ô liu.

Số hiện vật này được cho là có niên đại từ 4.400 đến 4.700 năm trước, mang đến những góc nhìn mới mẻ về lịch sử hàng hải cũng như đời sống của các thủy thủ thời bấy giờ.

Thợ lặn định vị các di vật tìm thấy ở xác tàu đắm ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm các bình vò gốm (phải). Ảnh: Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ

Chia sẻ với đài CNN, Giáo sư Hakan Oniz thuộc Đại học Akdeniz, người dẫn đầu cuộc khai quật, cho biết xác tàu thực tế đã được phát hiện từ cách đây 4 năm. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, nhóm khảo cổ lại cho rằng các hiện vật chỉ có niên đại gần đây.

Mọi chuyện chỉ thay đổi sau khi đối chiếu với các mẫu vật tương tự được tìm thấy gần quần thể kim tự tháp Giza ở Ai Cập. Nhóm nghiên cứu đã mời nhà khảo cổ người Úc Karin Sowada đến thẩm định và các bên đã đi đến thống nhất khẳng định đây là xác tàu đắm cổ nhất thế giới.

Giáo sư Oniz nhấn mạnh rằng mỏ neo và nhiều hiện vật khác tại vị trí xác tàu đều chỉ ra cùng một mốc thời gian.

Đánh giá về ý nghĩa lịch sử của phát hiện này, Bộ trưởng Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Nuri Ersoy cho biết các phân tích đất sét chỉ ra những chiếc bình vò gốm có khả năng được sản xuất tại thung lũng Jordan.

Việc tìm thấy những mẫu vật tương tự ở Ai Cập, vùng Troy (Thổ Nhĩ Kỳ) và đảo Crete (Hy Lạp) đóng vai trò to lớn trong việc giải mã mạng lưới giao thương trên biển lúc bấy giờ.

Giới nghiên cứu nhận định con tàu này có thể đã không may gặp nạn khi đang trên hành trình di chuyển từ vùng duyên hải Levant ở phía đông Địa Trung Hải tới Troy hoặc Crete.