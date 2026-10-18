Phát hiện xác tàu đắm cổ nhất thế giới, có niên đại hơn 4000 năm

Theo Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ, xác tàu nằm ở độ sâu khoảng 30 m, gần đảo Kekova thuộc vùng biển phía nam nước này. Tại khu vực khai quật, các nhà nghiên cứu phát hiện nhiều bình gốm cổ, thường được sử dụng để vận chuyển dầu ô liu và rượu vang.

Xác tàu nằm ở độ sâu khoảng 30 m dưới mặt nước. Ảnh: Bộ Văn hóa Thổ Nhĩ Kỳ

Đáng chú ý, một chiếc bình có hai lỗ trên thân và những đặc điểm khác biệt, khiến các chuyên gia nghi ngờ nó từng được dùng để chế biến phô mai hoặc bơ. Phát hiện này làm dấy lên giả thuyết rằng các thủy thủ thời cổ đại có thể đã mang theo dê trên tàu để lấy sữa và sản xuất thực phẩm trong những chuyến hải trình dài ngày.

Người dẫn đầu cuộc khai quật cho biết xác tàu được phát hiện lần đầu cách đây khoảng bốn năm. Ban đầu, nhóm nghiên cứu cho rằng các bình gốm có niên đại muộn hơn. Tuy nhiên, khi đối chiếu với những hiện vật tương tự được tìm thấy gần kim tự tháp Giza ở Ai Cập, họ nhận thấy nhiều điểm tương đồng đáng chú ý.

Sau khi tham khảo ý kiến các chuyên gia quốc tế và phân tích thêm những chiếc neo cùng các hiện vật khác, nhóm nghiên cứu bày tỏ sự tin tưởng rằng đây có thể là xác tàu đắm cổ nhất thế giới.

Bộ trưởng Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Nuri Ersoy cho biết kết quả phân tích đất sét cho thấy các bình gốm có khả năng được sản xuất tại thung lũng Jordan. Những hiện vật tương tự cũng xuất hiện ở Ai Cập, Troy và Crete, phản ánh mạng lưới giao thương đường biển đã hình thành từ hàng nghìn năm trước.

Các nhà khảo cổ nhận định con tàu có thể đang trên hành trình từ vùng ven biển Levant đến Troy hoặc đảo Crete thì gặp nạn. Phát hiện này mở ra những hiểu biết mới về hoạt động hàng hải, thương mại và đời sống của con người cách đây gần 5.000 năm.