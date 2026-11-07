Phát hiện xác rùa biển nặng hơn 50 kg trôi dạt vào bờ

Cá thể rùa biển nặng hơn 50 kg, ước tính khoảng 80 năm tuổi, trôi dạt vào bãi biển Trung Giang, xã Bến Hải được người dân phát hiện. Ảnh: TTXVN phát

Các lực lượng chức năng đang phối hợp với chính quyền địa phương và người dân tổ chức vận chuyển, chôn lấp cá thể rùa trên nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường.

Cụ thể, khoảng 7 giờ cùng ngày, người dân phát hiện một cá thể rùa biển nặng hơn 50 kg, được ước tính khoảng 80 năm tuổi, trôi dạt vào bãi biển Trung Giang, xã Bến Hải. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Bến Hải phối hợp với chính quyền địa phương, Trạm Thủy sản và Kiểm ngư Quảng Trị kiểm tra hiện trường, thống nhất phương án xử lý. Các lực lượng đã huy động phương tiện, nhân lực vận chuyển cá thể rùa đến khu vực chôn lấp tập trung theo phương án đã thống nhất, bảo đảm vệ sinh môi trường.

Trước đó, ngày 28/10, ông Phan Văn Triều (sinh năm 1962), trú tại thôn Trung Giang, xã Bến Hải cũng đã phát hiện một cá thể đồi mồi bị mắc lưới, trôi dạt vào bờ biển. Nhận thức đây là loài động vật biển quý, hiếm cần được bảo vệ, ông Triều đã thông báo cho Công an xã Bến Hải.

Ngay sau đó, Công an xã phối hợp với Chi cục Thủy sản - Kiểm ngư (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị) cùng người dân tiến hành cứu hộ, thả cá thể đồi mồi về môi trường tự nhiên. Đồi mồi là loài rùa biển thuộc nhóm động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm, được xếp vào Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES), thuộc diện được bảo vệ nghiêm ngặt trước các hoạt động khai thác và buôn bán trái phép.

Công an xã Bến Hải phối hợp với chính quyền địa phương và Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ kiểm tra hiện trường, thống nhất phương án xử lý. Ảnh: TTXVN phát

Công an xã Bến Hải khuyến cáo người dân không thực hiện các hành vi săn bắt, bẫy, nhốt, vận chuyển, tàng trữ, mua bán trái phép động vật hoang dã, đặc biệt là các loài nguy cấp, quý, hiếm. Khi phát hiện động vật biển quý, hiếm mắc lưới hoặc trôi dạt vào bờ, người dân cần thông báo ngay cho lực lượng chức năng để được hướng dẫn xử lý, cứu hộ phù hợp, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái biển.