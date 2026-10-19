Phát hiện vùng kín con trai 10 tuổi 'có vấn đề' trong khi tắm

Bé trai được mẹ đưa đến bệnh viện ở Tuyên Quang kiểm tra và được phát hiện có khối u tinh hoàn, sau đó chuyển tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) để điều trị.

TS.BS Hồng Quý Quân, Quyền Trưởng khoa Phẫu thuật Nhi và Trẻ sơ sinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết qua thăm khám, các bác sĩ sờ thấy một khối cứng ở cực trên tinh hoàn trái. Hình ảnh siêu âm ghi nhận khối u nằm trong tinh hoàn, kích thước khoảng 1-1,5cm. Các xét nghiệm dấu ấn ung thư (tumor marker) như AFP không tăng.

Bác sĩ cắt bỏ khối u, bảo tồn tinh hoàn cho bệnh nhân 10 tuổi. Ảnh: Nhật Đức

Bệnh nhi sau đó được chỉ định phẫu thuật thăm dò và sinh thiết tức thì để xác định bản chất khối u là lành tính hay ác tính. Kết quả cho thấy đây là u nang bì tinh hoàn - một dạng u lành tính. Các bác sĩ đã cắt bỏ hoàn toàn khối u và bảo tồn được tinh hoàn cho bệnh nhi.

"Triệu chứng của u tinh hoàn ở trẻ thường không đặc hiệu. Trẻ thường không đau, không sốt, đôi khi chỉ có cảm giác tức nặng vùng bìu. Phần lớn trường hợp được phát hiện tình cờ khi tắm, thay quần áo hoặc khám sức khỏe định kỳ", bác sĩ Quân cho biết.

Với trường hợp u lành tính, sau phẫu thuật bệnh nhân chủ yếu được điều trị kháng sinh dự phòng nhiễm trùng và thuốc chống phù nề. Tuy nhiên, nếu là u ác tính, việc điều trị sẽ phức tạp hơn rất nhiều. Người bệnh có thể phải cắt bỏ tinh hoàn, thậm chí kết hợp hóa trị.