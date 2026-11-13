Phát hiện vụ vận chuyển 680kg nầm lợn không rõ nguồn gốc trên sông Lục Lầm

Cụ thể, khoảng 7 giờ ngày 2.11, trong khi tuần tra tại khu vực sông Lục Lầm, thuộc khu phố Hải Hòa 2, phường Móng Cái 1, tổ công tác của Đồn Biên phòng Đồng Văn phát hiện một xuồng máy không BKS di chuyển từ phía sông biên giới vào khu vực đầm nuôi tôm gần bờ sông, phía Việt Nam, có biểu hiện nghi vấn.

Kiểm tra phương tiện do Nguyễn Nhật Trang (SN 1986, trú tại phường Móng Cái 1) điều khiển, tổ công tác phát hiện có 17 thùng xốp đựng trong các bao tải, chứa tổng cộng 680kg nầm lợn đông lạnh. Tại thời điểm kiểm tra, ông Trang không xuất trình được hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng.

Hiện trường vụ việc

Ông Trang khai nhận vận chuyển thuê số hàng trên cho một người đàn ông tên “Đen”, không rõ tên thật và địa chỉ, từ khu vực mốc 1376 về khu đầm nuôi tôm tại khu phố Hải Hòa 2 để nhận 300.000 đồng tiền công.

Qua xác minh, Đồn Biên phòng Đồng Văn xác định số hàng có giá trị 61,2 triệu đồng, đang rã đông, chảy rữa, một số bị nấm mốc, bốc mùi hôi thối. Ngày 5.11, đơn vị đã tiêu hủy toàn bộ số hàng không bảo đảm an toàn thực phẩm này.

Đồn Biên phòng Đồng Văn đã báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xử phạt ông Trang tổng số tiền 34,25 triệu đồng về các hành vi: Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới ngoài khu vực cửa khẩu; không có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện; không có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng tư theo quy định.