Trong những tuần đầu tiên sau khi một ngôi sao phát nổ thành siêu tân tinh, nó có thể tỏa sáng rực rỡ như cả một thiên hà chứa hàng tỷ ngôi sao.

Mặc dù các siêu tân tinh ngoạn mục đều liên quan đến những ngôi sao sáng chói, một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã theo dõi vụ nổ siêu tân tinh mờ nhất từng được quan sát và chứng minh rằng ngay cả những ngôi sao mờ nhạt cũng có thể tạo nên một màn kết thúc rực rỡ.

Thiên hà NGC 6744, cách Dải Ngân hà 30 triệu năm ánh sáng, là nơi có siêu tân tinh mờ nhất từng được quan sát. (Ảnh: IEEC)

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Nature Astronomy ngày 26/11, tập trung vào vụ nổ siêu tân tinh mang tên SN 2024vjm, xảy ra tại một thiên hà cách Trái Đất khoảng 30 triệu năm ánh sáng.

Nhóm nghiên cứu do Giáo sư Avishay Gal-Yam thuộc Viện Khoa học Weizmann, Israel dẫn đầu đã phát hiện và theo dõi hiện tượng này bằng hệ thống kính thiên văn quang học BlackGEM đặt tại sa mạc Atacama, Chile, chuyên quan sát bầu trời phía Nam.

Phát hiện cho thấy vụ nổ tương đối nhỏ này là do một hệ sao đôi gồm những ngôi sao nhỏ và mờ gây ra. Trong khi các siêu tân tinh mờ nhạt thường nhanh chóng mờ đi, siêu tân tinh SN 2024vjm lại mờ đi chậm hơn, thách thức một nguyên lý vật lý thiên văn đã được khẳng định trong hơn 30 năm.

Các kính viễn vọng không gian nổi tiếng như Hubble và James Webb có thể quan sát các thiên thể ở khoảng cách rất xa, nhưng phạm vi quan sát tại mỗi thời điểm khá hẹp. Trong khi đó, các vụ nổ siêu tân tinh diễn ra bất ngờ và tương đối hiếm, với tần suất chỉ vài lần mỗi thế kỷ trong một thiên hà như Dải Ngân hà.

Để phát hiện một ngôi sao đang phát nổ, các nhà thiên văn học cần những hình ảnh toàn cảnh, vì những vụ nổ này chỉ xảy ra khoảng một lần mỗi thế kỷ trong một thiên hà như của chúng ta. Vì vậy, họ cần hệ thống kính viễn vọng có khả năng khảo sát những vùng trời rộng lớn hơn.

Một trong số đó là BlackGEM, hệ thống kính viễn vọng quang học góc rộng bắt đầu hoạt động từ tháng 5/2023 tại sa mạc Acatama, Chile. BlackGEM được thiết kế để liên tục khảo sát bầu trời phía nam, phát hiện các hiện tượng thiên văn xuất hiện đột ngột, trong đó có những vụ nổ siêu tân tinh.

Năm 2024, BlackGEM đã ghi nhận một điểm sáng mới trên bầu trời. Erez Zimmerman, nghiên cứu sinh tiến sĩ thuộc nhóm của Gal-Yam, cho biết: “Khi Giáo sư Paul Groot của Đại học Radboud ở Hà Lan xem lại các hình ảnh vào sáng hôm sau, ông đã phát hiện ra nó và nhanh chóng thông báo cho nhóm nghiên cứu quốc tế”.

Sự xuất hiện đột ngột của điểm sáng rực rỡ cách xa 30 triệu năm ánh sáng khiến nhóm nghiên cứu nghi ngờ đó là một siêu tân tinh, mặc dù nó trông mờ hơn bất kỳ siêu tân tinh nào từng được quan sát.

Thiên hà NGC 6744 được chụp bởi hệ thống kính viễn vọng quang học BlackGEM tại sa mạc Atacama của Chile. (Ảnh: IEEC)

Khi các nhà vật lý thiên văn tiến hành đo quang phổ ánh sáng từ hiện tượng này, họ đã phát hiện ra rằng đám mây khí giãn nở từ vụ nổ chỉ chuyển động với tốc độ 3.000 km/giây, thấp hơn nhiều so với khoảng 10.000 km/giây của các vụ nổ siêu tân tinh thông thường. Điều này khiến họ nghi ngờ liệu đây có phải là một loại sự kiện vũ trụ khác hay không. Tuy nhiên, thành phần của vật chất đã xác nhận rằng đây thực sự là một vụ nổ siêu tân tinh được thúc đẩy bởi phản ứng tổng hợp hạt nhân.

Manh mối về nguồn gốc của vụ nổ xuất hiện khi các nhà khoa học phát hiện kính viễn vọng không gian Euclid từng chụp thiên hà này 11 tháng trước khi sự kiện xảy ra.

Tuy nhiên, khi xác định vị trí xảy ra vụ nổ trên bức ảnh cũ, nhóm nghiên cứu không tìm thấy ngôi sao tiền thân. Điều này cho thấy vụ nổ khó có thể bắt nguồn từ một ngôi sao sáng, mà có thể bắt nguồn từ một hệ thống bao gồm một sao lùn trắng và một ngôi sao đồng hành mờ nhạt.

Sau gần một năm theo dõi, các nhà khoa học đã phát hiện rằng siêu tân tinh này tiếp tục tỏa sáng lâu hơn dự đoán. “Chúng tôi phát hiện ra rằng sự mờ dần chậm chạp là kết quả của một vụ nổ quá yếu để phân tán đám mây khí một cách hiệu quả”, Zimmerman giải thích. Phát hiện này mở ra nhiều cơ hội để nghiên cứu cách những vụ nổ này phát sinh và cách chúng định hình vũ trụ.

Giáo sư Gal-Yam nhấn mạnh: “Nghiên cứu mới của chúng tôi cung cấp một lộ trình cho các quan sát sẽ tận dụng các công nghệ mới để khám phá những bí mật của các ngôi sao phát nổ”. Trong thập kỷ tới, các nhà khoa học hy vọng sẽ phát hiện ra nhiều siêu tân tinh mờ hơn và ở xa hơn bao giờ hết, từ đó mở ra những cơ hội mới trong nghiên cứu vũ trụ.