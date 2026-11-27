Ảnh minh họa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, các nhà thiên văn học thuộc Viện Khoa học Weizmann của Israel cùng các cộng sự quốc tế có thể đã phát hiện vụ nổ siêu tân tinh có độ sáng yếu nhất từng được ghi nhận, qua đó thách thức những giả thuyết lâu nay về quá trình kết thúc vòng đời của các ngôi sao. Phát hiện này cũng mở ra triển vọng phát triển các công nghệ và phần mềm mới phục vụ quan sát vũ trụ.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Nature Astronomy ngày 26/11, tập trung vào vụ nổ siêu tân tinh mang tên SN 2024vjm, xảy ra tại một thiên hà cách Trái Đất khoảng 30 triệu năm ánh sáng.

Nhóm nghiên cứu do Giáo sư Avishay Gal-Yam thuộc Viện Khoa học Weizmann dẫn đầu đã phát hiện và theo dõi hiện tượng này bằng hệ thống kính thiên văn quang học BlackGEM đặt tại sa mạc Atacama, Chile, chuyên quan sát bầu trời phía Nam.

Nghiên cứu sinh tiến sỹ Erez Zimmerman, tại Viện Khoa học Weizmann, tác giả chính của công trình, cho biết dấu hiệu đầu tiên xuất hiện khi Giáo sư Paul Groot thuộc Đại học Radboud (Hà Lan) phát hiện một điểm sáng bất thường trên ảnh quan sát của kính thiên văn BlackGEM, vốn không xuất hiện trong dữ liệu của đêm trước đó. Hiện tượng này khiến các nhà khoa học nghi ngờ một vụ nổ siêu tân tinh vừa xảy ra.

Tuy nhiên, kết quả phân tích ban đầu cho thấy vụ nổ có những đặc điểm khác thường. Trong khi vật chất từ một vụ nổ siêu tân tinh thường được phóng ra với tốc độ khoảng 10.000 km/s, đám mây khí từ SN 2024vjm chỉ di chuyển với tốc độ khoảng 3.000 km/s. Sự khác biệt này khiến nhóm nghiên cứu bất ngờ và phải kiểm tra lại nhiều lần để loại trừ khả năng sai sót trong quá trình đo đạc.

Sau đó, các nhà khoa học đối chiếu dữ liệu với những hình ảnh do kính thiên văn không gian Euclid của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) ghi lại trước đó 11 tháng.

Đáng chú ý, tại đúng vị trí xảy ra vụ nổ, hình ảnh trước đó không cho thấy sự hiện diện của một ngôi sao có độ sáng đáng kể. Từ đó, nhóm nghiên cứu nhận định vụ nổ có thể bắt nguồn từ một hệ gồm sao lùn trắng và một ngôi sao đồng hành có độ sáng yếu, hoặc từ hai sao lùn trắng.

Sao lùn trắng là phần lõi còn lại của những ngôi sao đã cạn kiệt nhiên liệu, có kích thước tương đương Trái Đất nhưng mật độ vật chất lớn hơn Mặt Trời khoảng một triệu lần.

Một trong những điểm đặc biệt của SN 2024vjm là thời gian phát sáng kéo dài bất thường. Nhóm nghiên cứu đã theo dõi vụ nổ trong gần một năm, liên tục đo phổ ánh sáng và cường độ phát sáng.

Theo dự đoán dựa trên mối quan hệ Phillips, một nguyên lý vật lý được sử dụng trong nghiên cứu siêu tân tinh từ hơn 30 năm qua, những vụ nổ có độ sáng yếu thường nhanh chóng suy giảm và biến mất. Tuy nhiên, SN 2024vjm vẫn duy trì ánh sáng trong khoảng 70 ngày.

Các nhà khoa học cho rằng hiện tượng này liên quan đến lượng niken phóng xạ bị giữ lại bên trong đám mây vật chất sau vụ nổ. Quá trình phân rã phóng xạ tạo ra nhiệt và bức xạ, giúp đám mây tiếp tục phát sáng.

Khi đám mây giãn nở và trở nên loãng hơn, bức xạ dần thoát ra ngoài, khiến độ sáng suy giảm. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng công thức toán học Katz Integral để ước tính lượng nhiên liệu phóng xạ cung cấp năng lượng cho vụ nổ.

Theo ông Zimmerman, kết quả nghiên cứu không chỉ giúp hiểu rõ hơn về cơ chế các ngôi sao kết thúc vòng đời mà còn hỗ trợ phát triển phần mềm phân tích dữ liệu và công nghệ quan sát thiên văn.

Những công cụ này có thể được ứng dụng rộng rãi hơn trong tương lai, góp phần giải mã nguồn gốc các nguyên tố cấu thành hành tinh và sự sống./.