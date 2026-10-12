Phát hiện vụ đánh bạc, ma túy và ghi số đề

Ngày 12/10, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, qua kiểm tra nhóm người đánh bạc, Công an phường Phước Hội phát hiện chất nghi là ma túy và dữ liệu liên quan đến hoạt động ghi số đề với số tiền giao dịch hơn 7 triệu đồng.

Các đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức chơi Binh Sập Xám.

Trước đó, vào ngày 8/10, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng phát hiện 5 người đang đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức Binh Sập Xám.

Những người liên quan gồm Đ.H.Đ (SN 2001), Đ.T.T (SN 1977), N.V.C.Đ (SN 1983), cùng thường trú tại tỉnh Kiên Giang; N.V.M (SN 1971) và P.M.H (SN 1962), cùng trú tại phường Phước Hội.

Tại hiện trường, lực lượng công an lập biên bản, thu giữ 2,71 triệu đồng cùng một số đồ vật, tài liệu liên quan.

Trong quá trình kiểm tra, công an phát hiện một điện thoại di động, bên trong ốp lưng có đoạn ống nhựa hàn kín hai đầu, chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy.

Làm việc với cơ quan chức năng, N.V.C.Đ khai chiếc điện thoại và đoạn ống nhựa là của mình, tinh thể màu trắng là ma túy đá mua trước đó để sử dụng.

Công an phường đã lập biên bản, thu giữ tang vật để xác minh, giám định và xử lý theo quy định.

Mở rộng xác minh dữ liệu từ các thiết bị điện tử thu giữ, lực lượng chức năng phát hiện điện thoại của P.M.H có nhiều thông tin liên quan đến hoạt động ghi số đề thắng thua bằng tiền.

Qua làm việc, H. khai B.Đ.D (SN 1991), trú tại phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng, là người chuyển thông tin số đề cho mình. B.Đ.D cũng khai nhận đã giao số đề cho H. với tổng số tiền giao dịch hơn 7 triệu đồng.

Tiếp tục xác minh, công an làm rõ P.M.H sau khi nhận thông tin số đề đã chuyển lại cho N.D.Q (SN 1988), trú tại phường La Gi. Những người liên quan được mời làm việc để xác minh vai trò, hành vi cụ thể.

Hiện Công an phường Phước Hội đang củng cố hồ sơ, phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ các hành vi có dấu hiệu đánh bạc và vi phạm pháp luật về ma túy để xử lý theo quy định.