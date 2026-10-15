Phát hiện vụ chặt hạ 451 cây rừng ở khu vực biên giới Gia Lai

Trước đó, vào ngày 8/10, lực lượng Công an phát hiện xe ô tô mang BKS 81C-171.47 do Trần Văn Được điều khiển trên đường Tỉnh lộ 675 hướng từ xã biên giới xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai về Quốc lộ 14. Thời điểm này, trên xe chở khoảng 10 đến 12 tấn gỗ, củi không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật liên quan vụ việc.

Làm việc với cơ quan Công an, Đinh Thanh Dũng khai nhận số gỗ, củi trên do mình và Trần Văn Được thuê một số đối tượng khác khai thác trái phép rừng tự nhiên. Sau khi khai thác gỗ rừng tự nhiên, các đối tượng vận chuyển đi bán cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai để làm củi đốt phục vụ sản xuất.

Từ lời khai của đối tượng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra hiện trường khai thác gỗ rừng. Kết quả ban đầu xác định có 451 gốc chặt, đường kính gốc cây từ 10 đến 40cm thuộc các chủng loại gỗ là dầu, cà chít, cám… Vị trí các cây rừng bị chặt hạ thuộc lâm phần quản lý của Trạm bảo vệ rừng số 08, Ban quản lý rừng phòng hộ Gia Lai và UBND xã Ia Mơ quản lý.

Tang vật lực lượng chức năng tạm giữ.

Kiểm đếm, đo đạc các gốc cây bị chặt hạ, cơ quan Công an xác định số gỗ, củi mà Dũng và Được đã vận chuyển đi để bán cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai là 22,875 m3 gỗ thông thường và 8,5 m3 củi.

Hiện Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định.