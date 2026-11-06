Phát hiện vị trí có hài cốt liệt sĩ tại Đồi Trúc, thôn Giang Nam

Các cựu chiến binh chỉ dẫn vị trí tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực Đồi Trúc.

Trước đó, từ thông tin do cựu chiến binh Trịnh Xuân Hùng, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 153 và các cựu chiến binh Sư đoàn 356 cung cấp, Đội đã tổ chức khảo sát thực địa, đối chiếu địa hình hiện nay với vị trí chiến đấu trước đây để xác định khu vực cần tập trung tìm kiếm.

Cán bộ, chiến sĩ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ bóc tách từng lớp đất đá tại hiện trường.

Sau khi phát hiện vị trí có hài cốt liệt sĩ, Đội đã khoanh vùng hiện trường, bóc tách từng lớp đất đá và mở rộng rà soát khu vực xung quanh. Các di vật, dấu tích liên quan được kiểm tra cẩn thận, bảo đảm giữ nguyên hiện trạng để phục vụ công tác xác minh danh tính liệt sĩ.

Hài cốt liệt sĩ được phát hiện tại khu vực Đồi Trúc, gần chân điểm cao 685.

Điểm cao 685 và khu vực lân cận từng diễn ra nhiều trận chiến đấu ác liệt trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Sau hơn bốn thập kỷ, cây rừng phủ kín nhiều vị trí, công sự và giao thông hào bị đất đá vùi lấp. Việc các cựu chiến binh trở lại thực địa chỉ dẫn đã giúp lực lượng làm nhiệm vụ thu hẹp phạm vi khảo sát, tập trung nhân lực, vật lực để đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm.