Phát hiện vi phạm tại quán ăn bán bữa cơm bình dân 640.000 đồng

Bữa ăn 640.000 đồng dành cho 4 người tại quán cơm B.C. gồm gà luộc, thịt kho trứng, rau lang luộc, canh cải và cơm.

Chiều 29/10, trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Tấn Lực, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Giang, cho biết địa phương đã lập đoàn kiểm tra liên ngành để xác minh phản ánh liên quan đến quán ăn B.C. bán bữa cơm bình dân giá 640.000 đồng.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy cơ sở này có một số vi phạm. Trong đó, giá món canh cải cao hơn mức niêm yết 10.000 đồng, còn món gà luộc không có trong bảng giá công khai.

Theo ông Lực, đoàn kiểm tra đã lập biên bản ghi nhận các vi phạm. Địa phương đang tổ chức họp và thực hiện những thủ tục tiếp theo để xử lý hành chính theo quy định.

Trong khi đó, nói với Tri Thức - Znews cũng trong chiều 29/10, bà Trần Thị Minh Trinh, chủ quán cơm B.C., cho biết đã tìm cách liên hệ với tài xế T.C.Đ. - người phản ánh trên mạng xã hội về bữa ăn 4 người giá 640.000 đồng tại quán - để giải thích sự việc nhưng chưa kết nối được.

Bà cho biết hôm xảy ra sự việc, nhóm khách đã gọi gà luộc, thịt kho trứng, canh cải nấu thịt, rau lang luộc và cơm trắng. Ban đầu, nhân viên tính 300.000 đồng cho nửa con gà. Sau khi khách phản ứng, bà yêu cầu điều chỉnh xuống còn 250.000 đồng.

Chủ quán cho rằng mức giá các món ăn là hợp lý, đồng thời giải thích phần nửa con gà luộc được tính 300.000 đồng thay vì 250.000 đồng do khách yêu cầu thêm thịt.

Bữa ăn 4 người giá 640.000 đồng ở quán B.C. bị phản ánh là chưa hợp lý.

Theo bà Trinh, quán sử dụng gà kiến mua tại xã Nghĩa Hành (Quảng Ngãi), với giá đầu vào khoảng 170.000 đồng/kg. Mỗi con nặng hơn 2 kg, tương đương hơn 340.000 đồng trước khi sơ chế, chế biến. Quán bán loại gà này với giá 500.000 đồng/con.

"Con gà lúc mua vào đã 340.000 đồng, sau khi chế biến và bán 500.000 đồng mỗi con là hợp lý. Ông Đ. gọi nửa con sau đó yêu cầu thêm thịt nên nhân viên mới tính giá 300.000 đồng", bà Trinh nói.

Đối với các món ăn còn lại, bà Trinh cho biết quán đã duy trì mức giá này từ lâu và thường xuyên phục vụ nhiều đoàn khách đi đường dài. Chủ quán cũng đề cập việc giá nguyên liệu đầu vào tăng, đồng thời khẳng định không có ý định thu giá cao bất hợp lý.

Tuy nhiên, bà Trinh thừa nhận nhân viên không thông báo giá từng món trước khi phục vụ nhóm khách.

Trước đó, tài xế T.C.Đ. đăng tải clip phản ánh bữa ăn tại quán B.C. có tổng giá 640.000 đồng. Theo lời kể, trong chuyến lái xe chở 3 người thân từ Vũng Tàu về Hải Phòng, gia đình ông dừng ăn tại quán sau khi rời cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Ông Đ. gọi nửa con gà luộc, một đĩa rau lang luộc, một đĩa thịt kho trứng, một tô canh cải và một tô cơm. Theo ông, quán không niêm yết giá và nhân viên cũng không thông báo giá trước khi khách gọi món.

Sau bữa ăn, ông được thông báo tổng số tiền phải trả là 640.000 đồng, gồm 300.000 đồng cho nửa con gà luộc, 150.000 đồng cho thịt kho trứng, 60.000 đồng cho rau lang luộc, 80.000 đồng cho canh cải thịt và 50.000 đồng tiền cơm.

Ông Đ. cho rằng giá các món ăn cao so với lượng thức ăn được phục vụ. Người này nói ban đầu không muốn đăng tải sự việc lên mạng xã hội vì lo ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của quán, nhưng quyết định chia sẻ sau khi cho rằng mình bị chủ quán chửi bới, xúc phạm khi góp ý về giá tiền.