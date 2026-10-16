Phát hiện vi khuẩn Salmonella trong hàng loạt mẫu thực phẩm tại cơ sở bánh mì ở Quảng Ngãi

Theo thông báo của Viện Pasteur Nha Trang gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Ngãi, 13 mẫu thực phẩm được tiếp nhận lúc 8 giờ 50 ngày 11-10, có niêm phong, chữ ký của các bên liên quan và được bảo quản trong điều kiện nhiệt độ 5°C.

Bệnh nhân điều trị do xuất hiện triệu chứng ngộ độc sau khi ăn bánh mì

Qua kiểm nghiệm các chỉ tiêu vi sinh vật có khả năng liên quan đến vụ nghi ngộ độc, Viện Pasteur Nha Trang xác định 12/13 mẫu thực phẩm dương tính với Salmonella spp. Các mẫu phát hiện vi khuẩn gồm rau, chả thịt heo, chà bông, nước sốt, ớt tương, bánh mì và bơ. Riêng một mẫu chả thịt heo có kết quả âm tính với Salmonella spp.

Kết quả kiểm nghiệm còn phát hiện vi khuẩn E. coli trong 3 mẫu thực phẩm bơ, chả thịt heo và rau. Một mẫu chả thịt heo cũng ghi nhận vi khuẩn Staphylococcus aureus.

Trước đó, Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, ngày 9-10, nhiều người xuất hiện triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy, nôn ói, sốt sau khi ăn bánh mì tại điểm bán bánh mì Bà Được trên đường Duy Tân, phường Cẩm Thành, do bà N.T.Th. làm chủ.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Chi cục An toàn thực phẩm, CDC tỉnh Quảng Ngãi, UBND phường Cẩm Thành và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận điểm bán bánh mì thuộc loại hình kinh doanh thức ăn đường phố, tiêu thụ khoảng 350 ổ bánh mì có nhân mỗi ngày. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở chưa chứng minh được các thủ tục pháp lý liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm và hoạt động kinh doanh. Khu vực chế biến nhân bánh mì sử dụng bếp gia đình, lối đi vào bếp ngang qua nhà vệ sinh.

Cơ quan chức năng đã niêm phong các mẫu thực phẩm còn lại, đề nghị cơ sở tạm ngừng kinh doanh để phục vụ công tác xác minh. Đồng thời, CDC tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các đơn vị liên quan lấy 13 mẫu thực phẩm và 9 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

Liên quan đến vụ việc, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã yêu cầu ngành Y tế Quảng Ngãi khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, xác định nguyên nhân gây ngộ độc và xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm nếu được phát hiện.

Hà Vy