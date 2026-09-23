Phát hiện vi khuẩn gây ngộ độc cho hàng chục người sau ăn bánh mì tại xã Cam Lộ

Theo đó, kết quả cho thấy 9/11 mẫu thực phẩm và 11/13 mẫu bệnh phẩm có chứa vi khuẩn Salmonella spp. Cụ thể, 9/11 mẫu thực phẩm được lấy để phục vụ công tác điều tra vụ việc dương tính với Salmonella spp, gồm: Chả bò, chả cá, rau, thịt rim, chua ngọt, dưa leo, bánh mỳ, bánh sandwich và nước xíu. Ngoài ra, 11/13 mẫu bệnh phẩm phát hiện Salmonella spp. Trong đó, 1 mẫu đồng thời phát hiện Salmonella spp và Staphylococcus aureus; 2 mẫu còn lại không tìm thấy vi khuẩn gây bệnh đường ruột.

Kết quả cho thấy 9/11 mẫu thực phẩm và 11/13 mẫu bệnh phẩm phát hiện vi khuẩn Salmonella spp - Ảnh: L.T

Theo lãnh đạo Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh, Salmonella spp là vi khuẩn thường gây bệnh đường tiêu hóa cấp, với các triệu chứng, như: Tiêu chảy, đau bụng, sốt, buồn nôn và nôn. Nếu không được điều trị kịp thời, người bệnh có thể đối mặt với nguy cơ xảy ra các biến chứng nghiêm trọng.

Liên quan vụ việc, trước đó, từ ngày 14-15/9, nhiều người sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở kinh doanh thực phẩm ở thôn Cam Chính, xã Cam Lộ xuất hiện các triệu chứng, như: Đau bụng, buồn nôn, nôn, sốt, tiêu chảy và mất nước. Đến 15 giờ ngày 15/9, Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Lộ đã tiếp nhận, điều trị 46 bệnh nhân liên quan đến vụ việc.

Ngay sau đó, UBND xã Cam Lộ tổ chức họp, chỉ đạo bộ phận chuyên môn tham mưu rà soát các cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm có liên quan đến vụ việc, hiện đang tự nguyện ngừng hoạt động cho đến khi có kết luận của cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, UBND xã Cam Lộ cũng đã thành lập các đoàn kiểm tra, rà soát hoạt động kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Đến ngày 22/9, sức khỏe của toàn bộ 46 người nhập viện nghi ngộ độc sau ăn bánh mì đã ổn định và xuất viện.