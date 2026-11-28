Hiện trường sạt lở taluy dương với khối lượng khoảng 1.700 m³ đất đá, khiến giao thông lên Cửa khẩu quốc tế La Lay tiếp tục bị ách tắc. Ảnh minh họa: TTTXVN phát

Qua kiểm tra ban đầu tại hiện trường, vật thể được xác định bằng kim loại, hình trụ thuôn dài, đã gỉ sét, nằm lộ thiên trên lớp đất đá sạt lở. Kích thước vật thể ước tính đường kính khoảng 20cm, chiều dài khoảng 1,5 m. Hiện, các lực lượng chưa xác định chính xác chủng loại và tình trạng ngòi nổ cụ thể.

Theo Ban Chỉ huy Quân sự xã La Lay, vật thể nằm gần trục đường giao thông Quốc lộ 15D, trên nền đất đá rời, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất cao nếu có tác động ngoại lực, rung chấn hoặc sạt trượt tiếp diễn. Đơn vị đã phối hợp với Công an xã, đồn Biên Phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay và thôn La Lay tổ chức tiếp cận từ xa, cắm biển cảnh báo, giăng dây khoanh vùng nguy hiểm, cắt cử lực lượng dân quân, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay và công an trực canh gác 24/24 giờ, tuyên truyền không để người dân và phương tiện đến gần khu vực trên.

Ban Chỉ huy Quân sự xã La Lay kiến nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sớm có phương án xử lý để bảo đảm cho đơn vị thi công khắc phục hậu quả sạt lở, thông tuyến Quốc lộ 15D. Lực lượng Công an xã, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Quân sự xã duy trì lực lượng chốt chặn, bảo vệ hiện trường, tạm dừng thi công và phân luồng, cảnh báo người tham gia giao thông qua đoạn Km9, Quốc lộ 15D cho đến khi có phương án xử lý của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, từ tối 27/11 đến sáng 28/11, tại Km9+400 Quốc lộ 15D, đoạn qua xã La Lay, đã xảy ra sạt lở taluy dương với khối lượng khoảng 1.700m³ đất đá, khiến giao thông lên Cửa khẩu quốc tế La Lay bị ách tắc.