Vật thể nghi bom được phát hiện ở điểm sạt lở tại km9 +400, Quốc lộ 15D. Ảnh: CSCC

Chiều 28/11, trao đổi với PV VietNamNet, ông Lê Quang Thạch, Chủ tịch UBND xã La Lay (Quảng Trị) cho biết, trong quá trình khắc phục sạt lở tại Km9+400 quốc lộ 15D, lực lượng thi công phát hiện một vật thể kim loại nghi là bom.

Ngay sau đó, công tác khắc phục sạt lở phải tạm dừng để đảm bảo an toàn. Chính quyền địa phương đã báo cáo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đề nghị điều động lực lượng công binh đến khảo sát, xử lý.

Lực lượng công binh đến hiện trường. Ảnh: CSCC

Theo ông Thạch, lực lượng công binh đã tiếp cận vật thể và đánh giá ban đầu không còn nguy hiểm.

Tại khu vực sạt lở, sương mù dày đặc khiến tầm nhìn hạn chế. Nhiều tảng đá lớn vẫn nằm chắn ngang mặt đường, trong khi đất đá từ sườn núi tiếp tục sạt xuống, tràn ra khu vực hộ lan, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm. Nhiều phương tiện vận tải phải dừng chờ thông đường. Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay bố trí 2 tổ công tác chốt chặn ở hai đầu điểm sạt lở, cảnh báo và đảm bảo an toàn cho người, phương tiện.

Hiện trường vụ sạt lở tại km9+400, Quốc lộ 15D. Ảnh: CSCC

Trước đó, khoảng 6h30 ngày 28/11, tại Km9+400 quốc lộ 15D, đoạn qua xã La Lay, taluy dương bất ngờ sạt trượt. Khoảng 1.500m³ đất đá đổ xuống, vùi lấp mặt đường, khiến giao thông qua khu vực bị chia cắt.

Đây là lần thứ 3 kể từ đầu tháng 11, khu vực này xảy ra sạt lở, gây ách tắc giao thông trên tuyến quốc lộ 15D, tuyến đường dẫn lên Cửa khẩu quốc tế La Lay.