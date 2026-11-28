Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Quân sự xã La Lay, lúc 9h50 ngày 28/11, đơn vị nhận được tin báo về việc phát hiện một vật thể nghi là bom, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh, lộ thiên tại điểm sạt lở thuộc Km9, Quốc lộ 15D, thôn La Lay, xã La Lay.

Qua kiểm tra ban đầu, vật thể có dạng hình trụ thuôn dài, bằng kim loại, đã gỉ sét, nằm lộ thiên trên lớp đất đá sạt lở. Kích thước ước tính đường kính khoảng 20cm, chiều dài khoảng 1,5m.

Video: Hiện trường điểm sạt lở trên Quốc lộ 15D, nơi phát hiện vật thể nghi bom còn sót lại sau chiến tranh. Các lực lượng tổ chức khoanh vùng, cảnh báo, kiểm soát người và phương tiện qua khu vực nguy hiểm.

Ban Chỉ huy Quân sự xã La Lay nhận định, vật thể có thể là bom MK82. Tuy nhiên, chủng loại và tình trạng ngòi nổ chưa được xác định chính xác.

Đáng chú ý, vật thể nằm gần trục đường Quốc lộ 15D, trên nền đất đá rời, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu chịu tác động ngoại lực, rung chấn hoặc tiếp tục xảy ra sụt trượt. Thời tiết tại khu vực hiện không thuận lợi, có mưa nhỏ, tầm nhìn hạn chế, trong khi nền đất đá sau sạt lở còn tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sụt trượt, gây khó khăn cho công tác tiếp cận và xử lý hiện trường.

Ngay sau khi phát hiện, Ban Chỉ huy Quân sự xã La Lay đã phối hợp với Công an xã, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay và thôn La Lay triển khai các biện pháp bảo vệ hiện trường. Các lực lượng tổ chức tiếp cận từ xa, cắm biển cảnh báo, giăng dây khoanh vùng khu vực nguy hiểm; đồng thời bố trí lực lượng dân quân, bộ đội biên phòng và công an trực 24/24 giờ.

Ban Chỉ huy Quân sự xã La Lay cũng báo cáo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đề nghị chỉ đạo cơ quan chuyên môn sớm có phương án xử lý vật thể nghi bom, bảo đảm an toàn cho lực lượng thi công khắc phục sạt lở và quá trình thông tuyến Quốc lộ 15D.

Trong thời gian chờ phương án xử lý, Công an xã và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay tiếp tục phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã duy trì lực lượng chốt chặn, bảo vệ hiện trường, kiểm soát người và phương tiện qua khu vực Km9.

Theo lãnh đạo UBND xã La Lay, hiện công tác khắc phục sự cố sạt lở tạm dừng để lực lượng công binh tiếp cận hiện trường, kiểm tra và có phương án xử lý vật thể nghi bom.

Trao đổi với Báo Pháp luật Việt Nam, Đại tá Trương Viết Hải, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị cho biết, qua khảo sát lại lần thứ hai, lực lượng chức năng nhận định việc tiếp cận vật thể nghi bom gặp nhiều khó khăn do địa hình sạt lở cao, hiểm trở, khối lượng đất đá lớn, bên dưới là vực sâu.

Theo Đại tá Trương Viết Hải, trong điều kiện mưa nhỏ, tầm nhìn hạn chế, việc leo qua khu vực sạt lở hoặc triển khai phương án tiếp cận từ phía dưới đều tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Do đó, lực lượng chuyên trách phải nhờ người dân địa phương thông thạo địa hình dẫn đường, tìm lối vòng qua rừng để tiếp cận và xử lý vật thể.

Việc phát hiện vật thể nghi bom khiến công tác khắc phục điểm sạt lở trên Quốc lộ 15D thêm phức tạp. Đây là tuyến đường lên Cửa khẩu quốc tế La Lay, có vai trò quan trọng trong kết nối giao thương và đi lại qua khu vực biên giới.

Trước đó, Báo Pháp luật Việt Nam đã thông tin, khoảng 6h30 ngày 28/11, tại Km9+400 trên Quốc lộ 15D xảy ra sạt lở ta luy dương, với khối lượng đất đá ước tính khoảng 1.500m³, gây ách tắc giao thông.