Phát hiện vật thể giống thuyền độc mộc dài gần 9m dưới lòng sông ở Đắk Lắk

Ngày 6/11, ông Nguyễn Hữu An, Giám đốc Bảo tàng Phú Yên (tỉnh Đắk Lắk), cho biết đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục để thành lập hội đồng khảo sát, giám định hiện vật có hình dáng thuyền độc mộc vừa được phát hiện dưới lòng sông Kỳ Lộ.

Phát hiện vật thể giống thuyền độc mộc dưới sông Kỳ Lộ.

Theo ông An, hiện chưa thể xác định niên đại cũng như giá trị lịch sử, văn hóa của hiện vật. Việc xác định niên đại không thể chỉ dựa vào quan sát bằng mắt thường mà cần áp dụng các phương pháp khoa học, trong đó có phương pháp phân tích đồng vị phóng xạ.

“Bảo tàng Phú Yên hiện có lưu giữ hiện vật thuyền độc mộc, tuy nhiên loại hình khác với hiện vật vừa được phát hiện tại sông Kỳ Lộ. Do đó, cần tiến hành khảo sát, giám định để có kết luận chính xác”, ông An thông tin.

Theo báo cáo của Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Đồng Xuân, khoảng 17h30 ngày 13/10, trong quá trình hoạt động tại khu vực Núi Một Triều Sơn, giáp ranh giữa thôn Tân Vinh và thôn Tân Phước, Công ty TNHH Khoáng sản và Tổng hợp Đoàn Hân phát hiện một hiện vật có hình dáng thuyền độc mộc ở độ sâu khoảng 10m trên dòng sông Kỳ Lộ.

Cận cảnh chiếc thuyền được phát hiện.

Theo chính quyền địa phương, do hiện vật chưa được giám định về niên đại, chất liệu và giá trị lịch sử, văn hóa nên công tác bảo quản phải được thực hiện thận trọng, tránh làm hư hỏng hoặc mất đi những dấu vết có thể phục vụ quá trình nghiên cứu.

Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Đồng Xuân đã kiến nghị UBND xã chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ phát hiện, ghi nhận hiện trạng, vị trí và quá trình di chuyển hiện vật.

Đồng thời, đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cùng các cơ quan chuyên môn hướng dẫn việc bảo quản, tổ chức kiểm tra, giám định và xác định phương án xử lý theo quy định.

Hiện các cơ quan chức năng đang triển khai những bước cần thiết để làm rõ nguồn gốc, niên đại và giá trị của hiện vật nghi là thuyền độc mộc này.