Phát hiện vật thể bí ẩn ngoài Sao Hải Vương, nghi là hành tinh lùn mới

Theo thông báo ngày 27/10, Đài quan sát Vera Rubin tại Chile đã phát hiện một vật thể bí ẩn nằm ngoài quỹ đạo Sao Hải Vương, cách Mặt trời khoảng 6,9 tỷ km, xa hơn cả khoảng cách trung bình từ Sao Diêm Vương đến Mặt trời.

Vật thể này được ước tính có đường kính từ 600 đến 1.500 km. Với kích thước như vậy, các nhà khoa học cho rằng nó có thể đủ lớn để lực hấp dẫn tự tạo nên hình dạng gần giống hình cầu, một trong những đặc điểm quan trọng của hành tinh lùn.

Hình minh họa Hệ Mặt trời và quỹ đạo của vật thể bí ẩn 2026 ED138, được cho là một hành tinh lùn mới. Ảnh: NSF–DOE Vera C. Rubin Observatory

Nếu được xác nhận, đây có thể là hành tinh lùn thứ sáu được chính thức công nhận trong Hệ Mặt trời. Hiện nay, giới thiên văn mới công nhận 5 hành tinh lùn, trong đó có Sao Diêm Vương.

Phát hiện được thực hiện vào ngày 13/10, khi các nhà nghiên cứu sử dụng phần mềm đặc biệt để phân tích dữ liệu từ kính thiên văn. Dù nằm ở khoảng cách rất xa, vật thể này vẫn phát ra ánh sáng phản xạ đủ mạnh để được phát hiện, cho thấy nó có thể lớn hơn nhiều thiên thể khác trong khu vực.

Ban đầu, các nhà khoa học không khỏi bất ngờ và phải kiểm tra lại nhiều lần để chắc chắn rằng đây không phải lỗi của hệ thống quan sát.

Kết quả cho thấy kính thiên văn đã ghi nhận vật thể này 30 lần trong 20 đêm khác nhau, từ tháng 3 đến tháng 7/2026. Các nhà nghiên cứu còn tìm thấy hình ảnh của nó trong dữ liệu thiên văn từ năm 2016, giúp xác nhận sự tồn tại và tìm hiểu đường đi của thiên thể.

Đáng chú ý, quỹ đạo của vật thể nghiêng khoảng 25 độ so với mặt phẳng Hệ Mặt trời. Các nhà khoa học nghi ngờ lực hấp dẫn của Sao Hải Vương từng tác động và làm thay đổi quỹ đạo của nó.

Tuy nhiên, vật thể bí ẩn này vẫn chưa chính thức được công nhận là hành tinh lùn. Các nhà thiên văn cần tiếp tục quan sát để xác định chính xác kích thước, hình dạng và những đặc điểm khác của nó.

Giới nghiên cứu kỳ vọng các kính thiên văn hiện đại, trong đó có kính viễn vọng không gian James Webb, sẽ giúp giải đáp những bí ẩn này. Phát hiện mới cũng cho thấy Hệ Mặt trời vẫn còn nhiều điều chưa được khám phá.