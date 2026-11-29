Ngày 28/11, thông tin từ Ban Chỉ huy Quân sự xã La Lay, tỉnh Quảng Trị, trong quá trình khắc phục sạt lở tại Km9, Quốc lộ 15D, đoạn qua xã La Lay, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể nghi là bom hoặc vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh, nằm lộ thiên giữa khu vực đất đá sạt trượt.

Hiện, các lực lượng chưa xác định chính xác chủng loại và tình trạng ngòi nổ cụ thể. Theo Ban Chỉ huy Quân sự xã La Lay, vật thể nằm gần trục đường giao thông Quốc lộ 15D, trên nền đất đá rời, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất cao nếu có tác động ngoại lực, rung chấn hoặc sạt trượt tiếp diễn./.