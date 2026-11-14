Phát hiện vật liệu nổ gần nơi các nhà lãnh đạo thế giới ăn tối ở Ireland

Chiều 13/11, cảnh sát Ireland nhận được tin báo về một vật thể khả nghi tại một tòa nhà trên Quảng trường Merrion (thủ đô Dublin). Đáng chú ý, chỉ chưa đầy một ngày trước đó (tối 12/11), hàng loạt nhà lãnh đạo thuộc EPC và các quốc gia khách mời đã dùng bữa tại Phòng trưng bày Quốc gia Ireland – địa điểm nằm ngay ở phía bên kia của quảng trường này.

"Dựa trên đánh giá ban đầu của cảnh sát Garda, Đội Xử lý vật liệu nổ (EOD) thuộc Lực lượng Phòng vệ đã được điều động đến hiện trường. Đội EOD đã vô hiệu hóa thành công thiết bị này. Dù có cấu tạo thô sơ, đây vẫn là một thiết bị có khả năng phát nổ", thông cáo của cảnh sát Ireland nêu rõ.

Cơ quan chức năng cho biết cuộc điều tra đang được khẩn trương tiến hành. Tuy nhiên, tuyên bố không nêu rõ thời điểm quả bom được gài gắm cũng như các chi tiết cụ thể khác về vụ việc.

Các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị Cộng đồng Chính trị châu Âu (EPC). Ảnh: EC

Chiến dịch an ninh lớn nhất lịch sử Ireland

Tiệc tối ngày 12/11 có sự tham dự của nhiều nhân vật tầm cỡ như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Andy Burnham cùng khách mời đặc biệt là Thủ tướng Canada Mark Carney.

Để bảo vệ sự kiện, một vòng vây an ninh nghiêm ngặt đã được thiết lập, toàn bộ các tuyến đường lân cận Quảng trường Merrion đều bị phong tỏa. Cảnh sát Ireland mô tả việc bảo đảm an toàn cho hội nghị kéo dài hai ngày này là chiến dịch an ninh có quy mô lớn nhất mà họ từng thực hiện.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cũng góp mặt tại Hội nghị EPC nhưng không tham dự bữa tiệc tối nêu trên. Theo lịch trình, nhà lãnh đạo Ukraine có cuộc gặp gỡ với các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ – ông Jared Kushner và Steve Witkoff – tại một địa điểm ở ngoại ô Dublin.

Bất chấp sự cố an ninh, Hội nghị EPC vẫn tiếp tục lịch trình trong ngày 13/11 với một cuộc họp không chính thức của các nhà lãnh đạo EU. Địa điểm tổ chức phiên họp này nằm cách nơi phát hiện thiết bị nổ khoảng 1,5 km.