Phát hiện vấn đề sức khỏe tinh thần ảnh hưởng tới gần 3/4 dân số Mỹ

Trung tâm Kiểm soát & Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ vừa công bố một báo cáo diện rộng cho thấy trạng thái kiệt sức đang trở thành hiện thực phổ biến đối với đa số người dân nước này.

Dựa trên Khảo sát Phỏng vấn Sức khỏe Quốc gia năm 2024, thu thập từ khoảng 27.000 đến 31.000 người trưởng thành, có tới 71,5% người tham gia trả lời rằng họ cảm thấy mệt mỏi hoặc kiệt sức vào ít nhất một số ngày trong vòng 3 tháng qua.

Báo cáo từ CDC Mỹ cho thấy có tới 71,5% người dân trong nước cảm thấy mệt mỏi hoặc kiệt sức vào ít nhất một số ngày trong vòng 3 tháng qua. Ảnh minh họa: Getty Images

Đáng chú ý, khoảng 16,6% dân số rơi vào nhóm mệt mỏi thường xuyên, nghĩa là họ phải sống trong tình trạng kiệt sức hầu như mỗi ngày hoặc cả ngày. Theo các chuyên gia y tế công cộng, đây không chỉ là cảm giác buồn ngủ thông thường mà là trạng thái kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần, vốn không thể hồi phục hoàn toàn dù đã nghỉ ngơi hay ngủ thêm.

Sự phân bổ của tình trạng mệt mỏi kéo dài này không đồng đều giữa các nhóm dân số, mà tập trung rõ rệt ở những đối tượng chịu nhiều áp lực. Phụ nữ ghi nhận tỷ lệ kiệt sức thường xuyên lên tới 20%, cao hơn đáng kể so với con số 13% ở nam giới.

Xét theo độ tuổi, giới trẻ thuộc nhóm 18-34 tuổi lại là những người mệt mỏi nhất với tỷ lệ 19,5%, trong khi nhóm người từ 65 tuổi trở lên có tỷ lệ thấp nhất là 12,9%.

Các chuyên gia tâm lý nhận định, người trẻ và phụ nữ đang phải cân bằng quá nhiều vai trò từ công việc, gia đình đến gánh nặng tài chính. Bên cạnh đó, số liệu còn chỉ ra tỷ lệ kiệt sức cao hơn ở những người có thu nhập thấp, cư dân khu vực nông thôn và cộng đồng người bản địa tại Mỹ.

Khi mệt mỏi không còn là cảm giác tạm thời

Tình trạng kiệt sức liên tục không dừng lại ở sự uể uải cơ thể, mà còn kéo theo hàng loạt hệ lụy nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần và khả năng vận hành hàng ngày.

Báo cáo từ CDC Mỹ ghi nhận khoảng 69,6% những người mệt mỏi thường xuyên xuất hiện các triệu chứng lo âu, 46,1% gặp khó khăn về nhận thức như suy giảm trí nhớ hay mất tập trung và 45% biểu hiện dấu hiệu trầm cảm.

So với nhóm người bình thường, những người kiệt sức mãn tính có nguy cơ mắc triệu chứng trầm cảm cao gấp 3 lần và nguy cơ gặp rắc rối về trí nhớ cũng như lo âu cao gấp 2 lần. Hơn một nửa trong số họ báo cáo gặp trở ngại ở ít nhất ba lĩnh vực chức năng sinh hoạt.

So với nhóm người bình thường, những người kiệt sức mãn tính có nguy cơ mắc triệu chứng trầm cảm cao gấp 3 lần và nguy cơ gặp rắc rối về trí nhớ cũng như lo âu cao gấp 2 lần. Ảnh minh họa: Nikita Kleyman/Pexels

Tác động tiêu cực này lan sang cả công việc và các mối quan hệ xã hội của người lao động. Khoảng 36% người thuộc nhóm mệt mỏi thường xuyên cho biết năng suất công việc của họ bị hạn chế rõ rệt, thậm chí nhiều người phải đối mặt với nguy cơ mất khả năng lao động dài hạn.

Đồng thời, gần 29% phải cắt giảm bớt các hoạt động giao lưu hoặc tham gia sự kiện cộng đồng do không còn đủ năng lượng. Điều này tạo ra một vòng lặp quẩn quanh khi sự cô lập xã hội và áp lực công việc lại tiếp tục nuôi dưỡng cảm giác kiệt sức.

"Cạm bẫy" trong thời đại số

Dù báo cáo chính thức của CDC Mỹ không đi sâu phân tích nguyên nhân gốc rễ, các chuyên gia y tế độc lập cho rằng sự bùng nổ của công nghệ và văn hóa làm việc hiện đại đóng vai trò lớn.

"Sự tiến bộ của công nghệ truyền thông tức thời chắc chắn mang lại nhiều lợi ích. Tuy nhiên, chúng ta không còn khả năng ngắt kết nối khỏi cuộc sống công việc nữa", Bác sĩ Earnest Lee Murray, chuyên gia thần kinh tại Bệnh viện General Jackson-Madison County, cho biết.

Cũng theo bác sĩ Lee, thói quen kiểm tra tin nhắn, trả lời thư điện tử hay lướt mạng xã hội vào ban đêm làm nhiễu loạn nhịp sinh học và giảm chất lượng giấc ngủ. Thêm vào đó, việc não bộ phải chuyển đổi liên tục giữa nhiều nhiệm vụ kỹ thuật số trong ngày khiến năng lượng thần kinh bị bào mòn nhanh chóng.

Sự bùng nổ của công nghệ và văn hóa làm việc hiện đại đóng vai trò lớn trong việc gây trạng thái kiệt sức lên gần 3/4 dân số Mỹ. Ảnh minh họa: Nataliya Vaitkevich/Pexels

Để đối phó với làn sóng kiệt sức đang lan rộng, các bác sĩ khuyến cáo mỗi cá nhân cần chủ động thiết lập ranh giới rõ ràng giữa công việc và đời sống riêng tư. Việc tắt toàn bộ thiết bị điện tử trước khi đi ngủ, duy trì lịch trình sinh hoạt ổn định và tăng cường vận động thể chất có thể giúp cải thiện đáng kể chất lượng phục hồi của cơ thể.

Tuy nhiên, nếu tình trạng uể uải diễn ra triền miên mà không thể cải thiện sau khi nghỉ ngơi, mọi người được khuyên nên đến các cơ sở y tế để kiểm tra nhằm loại trừ các nguyên nhân bệnh lý tiềm ẩn.