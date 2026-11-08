Phát hiện vận chuyển trái phép gần 1,3 tỉ đồng qua biên giới

Trước đó, khoảng 13h5’ ngày 3/11/2026, tại khu vực bờ sông biên giới thuộc ấp An Hòa, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang, lực lượng Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh và Công an xã Khánh Bình phát hiện, bắt quả tang Đặng Văn Hưng (SN 1963, trú xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang) đang vận chuyển trái phép tiền Việt Nam từ Campuchia vào Việt Nam.

Tang vật thu giữ gồm 4.370 tờ tiền với các mệnh giá 100.000 đồng, 200.000 đồng và 500.000 đồng, tổng trị giá 1,295 tỉ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình đã trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh An Giang giám định số tiền trên nhằm xác định tiền thật hay tiền giả. Kết quả giám định xác định, toàn bộ 4.370 tờ tiền đều là tiền thật.

Các tờ tiền Việt Nam đồng thu giữ trong vụ việc được giám định tại Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh An Giang. (Ảnh: CA An Giang).

Kết luận giám định là căn cứ khoa học quan trọng, góp phần củng cố chứng cứ, phục vụ cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc, Công an tỉnh An Giang khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định về mang tiền Việt Nam đồng, ngoại tệ qua biên giới; không tham gia vận chuyển trái phép tiền tệ hoặc nhận vận chuyển thuê khi không rõ nguồn gốc, mục đích.

Khi xuất cảnh, nhập cảnh mang theo tiền mặt, người dân cần thực hiện khai báo hải quan và các thủ tục liên quan theo đúng quy định. Tùy tính chất, mức độ vi phạm, hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cơ quan Công an đề nghị người dân khi phát hiện hành vi nghi vấn liên quan đến vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới cần kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng để kiểm tra, ngăn chặn và xử lý.