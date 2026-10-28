Phát hiện và xử lý 40 trường hợp xe chở hàng vi phạm

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 cân tổng trọng tải xe tải có dấu hiệu vi phạm tải trọng - Ảnh: B.T

Theo số liệu của Đội CSGT đường bộ số 2, tính từ ngày 14-27/10, đơn vị đã lập biên bản 40 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền dự kiến xử phạt 608 triệu đồng. Trong đó, có 13 trường hợp chở hàng vượt khổ giới hạn về chiều dài, chiều cao; 4 trường hợp xe tải có kích thước thành thùng xe không đúng thông số kỹ thuật. Có 2 trường hợp chở hàng vượt tải trọng cho phép từ trên 10-30%; 1 trường hợp vượt từ trên 50-100% và 2 trường hợp phương tiện có tổng trọng lượng vượt tải trọng cho phép của đường bộ từ trên 10-20%.

Không chỉ xử lý người điều khiển phương tiện, Đội CSGT đường bộ số 2 còn lập biên bản đối với 18 chủ xe có vi phạm liên quan đến quá khổ, quá tải, gồm 16 chủ xe là tổ chức và 2 chủ xe là cá nhân. Cùng đó, các biện pháp xử lý kèm theo cũng được áp dụng, gồm: Trừ điểm giấy phép lái xe đối với 18 trường hợp; tước chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với 4 trường hợp; tước phù hiệu phương tiện đối với 2 trường hợp.

Kiểm tra xe tải có dấu hiệu kích thước thành thùng xe không đúng thông số kỹ thuật theo quy định - Ảnh: B.T

Thượng tá Nguyễn Ngọc Tân, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 2 cho biết, mặc dù địa bàn rộng, trải dài khiến công tác tuần tra, kiểm soát gặp nhiều khó khăn. Song cán bộ, chiến sĩ vẫn bám tuyến, bám địa bàn để tuyên truyền cũng như duy trì kiểm tra và xử lý vi phạm.

Việc duy trì công tác tuyên truyền tuần tra, kiểm soát thường xuyên và kiên quyết xử lý theo quy định cả người điều khiển và chủ phương tiện đã góp phần nâng cao trách nhiệm của các bên trong hoạt động vận tải. Nhờ đó, phần lớn chủ phương tiện đã chấp hành nghiêm quy định và tình trạng xe quá khổ, quá tải trên các tuyến đường thuộc đội quản lý đã giảm đáng kể.