Cán bộ y tế thăm khám, tư vấn phác đồ điều trị cho bệnh nhân lao tại Bệnh viện Phổi Thái Nguyên.

Theo ngành Y tế, việc phát hiện sớm các trường hợp mắc lao, đặc biệt là nhóm có bằng chứng vi khuẩn học, giữ vai trò then chốt trong công tác phòng, chống dịch.

Đây là cơ sở để các cơ sở y tế chẩn đoán chính xác, đưa người bệnh vào điều trị kịp thời theo phác đồ chuẩn, từ đó cắt đứt nguồn lây trong cộng đồng và hạn chế nguy cơ phát sinh lao kháng thuốc.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra và kiểm soát tốt bệnh lao trên địa bàn, thời gian tới, các cấp, các ngành và đơn vị chuyên môn sẽ tiếp tục bám sát tiến độ chỉ tiêu nhằm kịp thời rà soát, điều chỉnh giải pháp phù hợp với thực tiễn từng địa phương.

Song song đó, ngành y tế chú trọng củng cố năng lực tuyến y tế cơ sở, nâng cao chất lượng khám sàng lọc, tư vấn và quản lý điều trị tại cộng đồng.

Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo hướng thiết thực, dễ tiếp cận để người dân nâng cao nhận thức, chủ động nhận biết sớm các dấu hiệu nghi mắc lao, tự giác đi khám sàng lọc và tuân thủ nghiêm ngặt phác đồ điều trị.