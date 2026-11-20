Các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh

Theo báo cáo từ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, vào ngày 20/11, các lực lượng đã mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B và xử lý hơn 630 m³ đất. Việc phát hiện 14 bộ hài cốt trong ngày đã nâng tổng số của đợt 2 lên 330 bộ. Tất cả hài cốt trong đợt này được quy tập riêng lẻ, trong đó có 75 bộ đi kèm di vật.

Công tác tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua hai đợt. Trong đợt 1, các lực lượng tìm kiếm, quy tập 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định. Từ ngày 15/10, lực lượng làm nhiệm vụ bước vào đợt 2, tiếp tục tìm kiếm và mở rộng phạm vi quy tập tại Khu B. Số liệu đợt 2 được cập nhật đến hết ngày 20/11.

Tính chung từ ngày 23/6 đến hết ngày 20/11, trong tổng số 1.061 hài cốt liệt sĩ được quy tập, 1.028 hài cốt được phát hiện tại các vị trí riêng lẻ và 33 hài cốt được tìm thấy tại 8 vị trí mộ tập thể. Khu A có 2 vị trí mộ tập thể, Khu B có 6 vị trí. Qua cả hai đợt, các lực lượng ghi nhận 382 bộ hài cốt có di vật đi kèm.

Trong ngày 20/11, lực lượng làm nhiệm vụ quy tập thêm 14 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, trong đó 3 bộ có di vật đi kèm.

Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, công tác tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng vẫn đang tiếp tục. Các lực lượng tập trung thực hiện nhiệm vụ tại phạm vi mở rộng ở Khu B. Công tác này thể hiện sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.