Phát hiện ung thư thận ở tuổi 41 từ những dấu hiệu quen thuộc

Martin từng cho rằng những cơn đau lưng và mệt mỏi kéo dài là hệ quả của công việc bận rộn và việc chăm sóc con gái. Ảnh minh họa: Cleveland Clinic.

Meg Martin, 41 tuổi, từng nghĩ những cơn đau lưng dai dẳng, mệt mỏi và đầu óc kém minh mẫn là hệ quả của cuộc sống bận rộn. Vừa đi làm, vừa dạy học cho con gái, người phụ nữ nghĩ mình đang kiệt sức vì công việc, căng thẳng hoặc những thay đổi nội tiết ở tuổi tiền mãn kinh.

Thế nhưng, một hôm, khi cơn đau lưng trở nên dữ dội, Martin phải đến phòng cấp cứu. Kết quả chụp chiếu khiến cô bàng hoàng: một khối u lớn nằm ở thận trái. Chia sẻ với Newsweek, người phụ nữ cho biết được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô tế bào thận thể chromophobe, một dạng ung thư thận.

Dễ nhầm lẫn với mệt mỏi thông thường

Khối u được phát hiện ở thận trái của Martin có kích thước hơn 14 cm. Đáng chú ý, trước khi được chẩn đoán, người phụ nữ đã trải qua hàng loạt triệu chứng bất thường trong thời gian dài nhưng không nghĩ chúng có thể liên quan đến ung thư.

Martin thường xuyên đau nhức cơ thể, đặc biệt là vùng lưng sau những ngày làm việc kéo dài. Tình trạng mệt mỏi, đầu óc kém minh mẫn, đổ mồ hôi ban đêm, ớn lạnh, ngứa chân và giảm cân không rõ nguyên nhân cũng lần lượt xuất hiện. Bên cạnh đó, chị còn cảm thấy khó chịu sau khi ăn.

Tuy nhiên, người phụ nữ đều tìm những lời giải thích quen thuộc cho các biểu hiện này. Martin cho rằng cân nặng giảm là do chế độ ăn ít carbohydrate mới áp dụng, tình trạng đổ mồ hôi ban đêm có thể liên quan đến tiền mãn kinh, còn ngứa chân đơn giản chỉ là hệ quả của da khô. Những cơn đau lưng và mệt mỏi cũng bị chị quy cho áp lực công việc, chăm sóc con cái.

Martin từng nghĩ tình trạng ngứa chân chỉ đơn giản là do da khô. Ảnh: Healthline.

Đáng nói, kết quả xét nghiệm máu hồi tháng 5, ngay trước khi phát hiện ung thư, không ghi nhận bất thường nghiêm trọng. Số lượng bạch cầu không tăng cao, các chỉ số đánh giá chức năng thận vẫn tốt.

Bác sĩ phụ khoa cũng cho rằng những biểu hiện chị gặp phải nhiều khả năng xuất phát từ sự biến động nội tiết tố ở tuổi tiền mãn kinh nên không đề nghị chụp chiếu thêm.

Chỉ khi cơn đau lưng đột ngột trở nên dữ dội, Martin mới phải đến phòng cấp cứu. Ban đầu, chị nghĩ mình bị nhiễm trùng thận, nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc cúm. Thế nhưng, kết quả chụp chiếu lại phát hiện khối u lớn ở thận trái.

Sau 5 ngày nằm viện và phẫu thuật cắt thận trái, Martin được xác nhận mắc ung thư biểu mô tế bào thận thể chromophobe. Ảnh: Newsweek.

TS.BS Eric Singer, Trung tâm Ung thư Toàn diện, Đại học bang Ohio (Mỹ), cho biết ung thư thận là bệnh lý khó phát hiện ở giai đoạn sớm do thường không gây ra triệu chứng rõ ràng. Nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi người bệnh siêu âm hoặc chụp CT để kiểm tra một vấn đề sức khỏe khác.

Khi bệnh tiến triển, người bệnh có thể xuất hiện các dấu hiệu như tiểu ra máu, đau âm ỉ vùng thắt lưng hoặc hông lưng, mệt mỏi kéo dài và sụt cân không rõ nguyên nhân.

TS Mutahar Ahmed, Giám đốc Chương trình Đào tạo Phẫu thuật Robot và Ung bướu Niệu khoa Tối thiểu Xâm lấn tại Trung tâm Y khoa Đại học Hackensack, cho biết nhiều khối u thận nhỏ được phát hiện tình cờ khi người bệnh siêu âm hoặc chụp CT vì những vấn đề sức khỏe không liên quan.

Ngoài tiểu ra máu, người bệnh cũng cần chú ý tình trạng đau âm ỉ, kéo dài hoặc cảm giác tức nặng vùng hông lưng không rõ nguyên nhân, đặc biệt khi không liên quan đến chấn thương.

Hồi phục sau phẫu thuật

Sau khi được chẩn đoán ung thư thận giai đoạn 2, Martin không khỏi bàng hoàng và hoảng loạn. Người phụ nữ thừa nhận ung thư là điều chưa bao giờ xuất hiện trong suy nghĩ của mình, nhất là khi trước đó các triệu chứng đều không quá rõ ràng.

Sau đó, người phụ nữ được phẫu thuật mở cắt thận trái triệt căn, loại bỏ toàn bộ thận cùng khối u, đồng thời nạo vét các hạch bạch huyết cạnh động mạch chủ. Sau phẫu thuật, khối u được xác định có kích thước hơn 5,5 inch (khoảng 14 cm), lớn hơn so với đánh giá ban đầu.

Martin phải nằm viện 5 ngày. Kết quả giải phẫu bệnh sau mổ xác nhận chị mắc ung thư biểu mô tế bào thận thể chromophobe.

Quá trình hồi phục sau phẫu thuật kéo dài khoảng 3 tháng, Martin mới dần cảm thấy sức khỏe trở lại gần như bình thường. Các kết quả chụp chiếu và xét nghiệm máu gần đây chưa ghi nhận dấu hiệu ung thư, quả thận còn lại vẫn hoạt động tốt. Chị hiện tiếp tục tái khám vài tháng một lần để theo dõi sức khỏe.

Dù đã dần trở lại cuộc sống thường ngày, biến cố khiến Martin thay đổi cách nhìn nhận về sức khỏe và nhận ra tầm quan trọng của việc lắng nghe cơ thể. Từ trải nghiệm của mình, chị mong những người mẹ vốn thường ưu tiên gia đình hơn bản thân không bỏ qua các dấu hiệu bất thường, đồng thời chủ động trao đổi với bác sĩ hoặc tìm kiếm ý kiến chuyên môn thứ hai nếu triệu chứng kéo dài mà chưa rõ nguyên nhân.