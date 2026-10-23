Phát hiện u não lớn sau 8 lần co giật

Chị P.R (41 tuổi, quốc tịch Campuchia) thường xuyên đau đầu, ù tai nhưng không đi khám vì nghĩ đây là những triệu chứng thông thường.

Gần đây, chị bất ngờ co giật khi đang sinh hoạt cùng gia đình. Trong vòng một tháng, chị xuất hiện khoảng 8 cơn động kinh, mỗi lần đều mất ý thức hoàn toàn.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân.

Gia đình đưa chị đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh thăm khám. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) sọ não cho thấy khối u kích thước 50 x 40 x 50 mm tại sừng chẩm não thất bên trái.

Khối u gây chèn ép, đẩy lệch cuống đại não trái, khiến đường giữa não lệch sang phải khoảng 7 mm, kèm giãn não thất bên trái và phù nhẹ mô não lân cận.

Theo các bác sĩ, khối u nằm sâu trong não thất, gần các cấu trúc thần kinh và mạch máu quan trọng, khiến việc phẫu thuật tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Sau hội chẩn, ê-kíp Khoa Ngoại Thần kinh do ThS BS CKII Huỳnh Văn Vũ - Trưởng Khoa Ngoại Thần kinh phụ trách quyết định phẫu thuật mở sọ kết hợp vi phẫu lấy u.

Các bác sĩ mở nắp sọ vùng thái dương – đỉnh trái, sử dụng kính vi phẫu để tiếp cận và bóc tách khối u, đồng thời kiểm soát chảy máu, hạn chế tổn thương các cấu trúc não xung quanh.

Ê kíp tiến hành ca phẫu thuật.

Sau hơn 4 giờ, khối u được lấy trọn vẹn. Mẫu mô được gửi xét nghiệm giải phẫu bệnh để xác định bản chất tổn thương. Sau mổ, người bệnh bảo tồn chức năng vận động, sớm đi lại và chưa ghi nhận thêm cơn động kinh trong thời gian theo dõi hậu phẫu.

ThS BS CKII Huỳnh Văn Vũ cho biết, phẫu thuật các khối u nằm sâu trong não thất đòi hỏi đánh giá kỹ lưỡng, lựa chọn đường tiếp cận chính xác và thao tác vi phẫu tỉ mỉ nhằm lấy bỏ tổn thương, đồng thời bảo tồn tối đa chức năng thần kinh.

Theo bác sĩ, động kinh khởi phát ở người trưởng thành có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có u não, bệnh lý mạch máu não hoặc các tổn thương cấu trúc não.

Bác sĩ khuyến cáo, khi đau đầu kéo dài, tăng dần hoặc đi kèm co giật, mất ý thức, yếu liệt tay chân, rối loạn thị giác, người bệnh cần sớm đến cơ sở y tế để được thăm khám, xác định nguyên nhân và điều trị phù hợp.

Sau phẫu thuật, người bệnh cần tái khám định kỳ, tuân thủ chỉ định điều trị động kinh và theo dõi bằng hình ảnh học. Kết quả giải phẫu bệnh sẽ là cơ sở để bác sĩ xác định hướng điều trị tiếp theo.