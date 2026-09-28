Phát hiện túi phình trong đầu, người phụ nữ mất ngủ vì sợ mạch máu vỡ

Bà Đoàn Thị Hồng Hạnh (62 tuổi, Ninh Bình) tiền sử tăng huyết áp và nhiều năm chịu đựng những cơn đau đầu. Khoảng 4 tháng trước, bà phát hiện túi phình động mạch cảnh trong trái đoạn C6 và được điều trị nội khoa, theo dõi.

Khoảng 2 tháng gần đây, các cơn đau đầu xuất hiện dồn dập và dữ dội hơn. Tình trạng này khiến bà Hạnh lo lắng, đặc biệt khi biết trong đầu đang có túi phình mạch máu.

“Mấy tháng nay cơn đau cứ hành hạ, tôi ăn không ngon, ngủ không yên vì lúc nào cũng sợ mạch máu trong đầu vỡ ra bất cứ lúc nào”, bà Hạnh chia sẻ.

Tại Bệnh viện Đại học Y Dược - Cơ sở Linh Đàm, bệnh nhân được chụp cắt lớp vi tính (CT) dựng hình mạch máu não. Kết quả cho thấy túi phình động mạch cảnh trong trái đoạn C6 nằm ở vị trí gập góc và có cổ rộng.

TS.BS Lê Hoàng Kiên, Giảng viên Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh, Trường Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội), cho biết túi phình động mạch não hình thành do thành mạch bị yếu, dưới tác động của dòng máu có thể khiến thành mạch giãn và phình ra.

Túi phình có thể tồn tại âm thầm trong thời gian dài mà không gây triệu chứng. Tuy nhiên, khi túi phình vỡ, máu tràn vào khoang dưới nhện hoặc nhu mô não, gây xuất huyết não, đe dọa tính mạng và có thể để lại di chứng thần kinh nặng nề.

Theo bác sĩ, nguy cơ vỡ không giống nhau ở tất cả người bệnh mà phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vị trí, kích thước, hình dạng túi phình, tình trạng sức khỏe và các yếu tố nguy cơ đi kèm.

Bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không ghi nhận dấu hiệu bất thường về thần kinh.

Với trường hợp của bà Hạnh, Khoa Điện quang phối hợp với Chuyên khoa Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực lựa chọn phương pháp đặt stent đổi hướng dòng chảy (Flow Diverter Stent).

Đây là kỹ thuật can thiệp nội mạch, đưa một stent cấu trúc lưới nhỏ qua hệ thống mạch máu đến vị trí túi phình. Stent được triển khai bắc qua cổ túi phình, làm thay đổi dòng máu đi vào bên trong túi.

TS.BS Lê Hoàng Kiên giải thích, khi dòng máu vào túi phình giảm và thay đổi hướng, huyết khối có điều kiện hình thành bên trong, từ đó từng bước loại túi phình khỏi dòng tuần hoàn. Theo thời gian, lớp nội mạc mạch máu có thể phát triển phủ qua vùng cổ túi phình.

So với phương pháp phẫu thuật mở, can thiệp nội mạch không cần mở hộp sọ. Tuy nhiên, việc lựa chọn phương pháp nào phải dựa trên vị trí, hình dạng túi phình và đặc điểm mạch máu của từng người bệnh.

Ở trường hợp này, túi phình nằm tại đoạn mạch gập góc và có cổ rộng nên ê-kíp phải tính toán kỹ đường đi của dụng cụ trước khi triển khai stent.

Ca can thiệp được thực hiện dưới hướng dẫn của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA). Sau khi stent được đặt, hình ảnh kiểm tra cho thấy thiết bị nở, áp sát thành mạch; dòng máu đi vào túi phình giảm rõ rệt trong khi các nhánh mạch máu xung quanh vẫn được bảo tồn.

Sau can thiệp, bà Hạnh tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không ghi nhận dấu hiệu bất thường về thần kinh. Sau 2-3 ngày theo dõi, sức khỏe ổn định và bệnh nhân được xuất viện.

“Ra khỏi phòng can thiệp là tôi tỉnh ngay, tay chân, đầu óc bình thường, không tê đau gì cả. Tôi nhẹ cả người vì không còn phải sống trong nỗi lo túi phình có thể vỡ bất cứ lúc nào”, bà Hạnh nói.

Bệnh nhân được bác sĩ hướng dẫn tiếp tục sử dụng thuốc theo chỉ định và tái khám để theo dõi tình trạng túi phình cũng như stent.

TS.BS Lê Hoàng Kiên khuyến cáo túi phình động mạch não có thể tiến triển âm thầm và nhiều trường hợp chỉ được phát hiện tình cờ khi người bệnh thực hiện chẩn đoán hình ảnh vì một nguyên nhân khác.

Những người có tăng huyết áp, bệnh lý mạch máu hoặc xuất hiện các triệu chứng bất thường như đau đầu kéo dài, nhìn mờ, nhìn đôi, sụp mi cần đi khám để được bác sĩ đánh giá. Việc phát hiện sớm giúp xác định nguy cơ và lựa chọn phương án theo dõi hoặc điều trị phù hợp.