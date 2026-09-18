Phát hiện túi da chứa 144 triệu đồng trong ô tô dưới kênh ở Vĩnh Long

Chiều 18.9, theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Vĩnh Long, xe ô tô bán tải nằm dưới lòng kênh Chẹt Sậy (phường Phú Tân) do người dân phát hiện và trình báo, có biển kiểm soát 51C-383.51, là tài sản của Công ty TNHH Y.N. (trụ sở tại xã Tân Nhựt, TP.HCM) do bà L.T.M.T. (50 tuổi) làm giám đốc.

Chiếc xe ô tô được tìm thấy dưới kênh Chẹt Sây bị hư hỏng nhiều bộ phận

Điều tra ban đầu cho thấy, khoảng hơn 3 tháng trước (ngày 8.6), bà T. có phân công N.V.H. (49 tuổi), Đ.H.Tr. (43 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) và L.H.T. (45 tuổi, ngụ xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) đến địa bàn tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh (cũ), nhằm thu hồi công nợ.

Cụ thể, H. điều khiển xe ô tô trên để chở Tr. và T. đi theo. Ngày 12.6, cả 3 người đến một quán cà phê ở phường Phú Tân (tỉnh Vĩnh Long). Tại đây, ông Tr. có mang theo cặp màu đen đựng số tiền 363 triệu đồng, là tiền thu công nợ của Công ty. Sau khi uống cà phê thì ông T. mượn chìa khóa xe nhằm mở cửa lấy tài liệu để báo cáo về Công ty.

Sau đó, ông T. cho hay là mình chạy xe đi ăn. Một lúc sau, ông Tr. nhắn tin hỏi ở đâu thì ông T. trả lời là bị tiêu chảy nên phải đi chuyền nước. Hơn 20 phút sau, ông T. nhắn tin cho ông Tr. nói "hai anh em cứ về khách sạn trước và trả phòng luôn để đi về…".

Thế là ông Tr. và ông H. cùng về khách sạn để lấy đồ và đợi ông T. nhưng không thấy trở lại và mất luôn liên lạc. Vụ việc được trình báo với cơ quan công an.

Trong quá trình xác minh vụ việc thì chiều 17.9, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Vĩnh Long) nhận được thông tin từ Công an phường Phú Tân về việc phát hiện xe ô tô dưới lòng kênh Chẹt Sậy, bên trong có một số phần xương, nghi xương người.

Một số vật dụng, giấy tờ... được lực lượng chức năng tìm thấy trong xe ô tô

Lực lượng chức năng tiến hành trục vớt phương tiện phát hiện bên ngoài xe ô tô có nhiều dấu vết va đập, cấn móp tại nhiều vị trí (như cản trước, mui xe, khung viền cửa), bị vỡ kính... Khi kiểm tra bên trong xe, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một số phần xương, một số giấy tờ tùy thân mang tên ông T. cùng giấy tờ ghi tên Công ty và túi da bên trong có 144 triệu đồng.

Khi tiến hành khám nghiệm tử thi, ngành chức năng nhận định ban đầu, nạn nhân cao khoảng 1,68m, khoảng 40-45 tuổi, thời gian tử vong khoảng 3 tháng. Trong khi đó, qua xác minh thì ông T. đến nay vẫn chưa liên lạc được. Hiện, Cơ quan CSĐT đã thu mẫu và tiến hành trưng cầu giám định ADN nhằm xác định nhân thân, phục vụ điều tra làm rõ vụ việc.