Phát hiện trên 1.500 trường hợp vi phạm qua camera giao thông

Hệ thống camera giám sát giao thông giúp lực lượng chức năng theo dõi, ghi nhận tình hình giao thông trên các tuyến đường, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm. Hình ảnh, dữ liệu từ hệ thống là cơ sở phục vụ xác minh, xử lý vi phạm theo quy định.

Hệ thống camera giám sát góp phần ghi nhận, phát hiện các trường hợp không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông.

Trong đó, có 378 trường hợp vi phạm liên quan đến ô tô và 1.171 trường hợp liên quan đến mô tô. Các hành vi vi phạm chủ yếu được phát hiện, gồm: không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, chạy quá tốc độ quy định...

Việc ứng dụng công nghệ trong giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đồng thời, tăng tính răn đe, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.