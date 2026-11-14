Phát hiện trẻ sơ sinh bị bỏ rơi

Hàng trăm cây thông thuộc rừng trồng phòng hộ tại tiểu khu 438, xã Ayun, tỉnh Gia Lai bị chặt hạ trái phép, chỉ còn trơ lại những gốc cây. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định có 693 cây thông bị đốn hạ, phần thân cây đã bị vận chuyển khỏi hiện trường. Vụ việc đang được điều tra, xác minh, làm rõ.