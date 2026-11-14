Phát hiện trẻ sơ sinh bị bỏ rơi
Khoảng 20 giờ 30 ngày 12-11, chị Nguyễn Thị Láng (trú phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) đi qua cánh đồng Quỳnh Trang thì phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi giữa cánh đồng. Chị Láng nhanh chóng ủ ấm rồi đưa cháu bé về nhà chăm sóc.
Đến sáng 13-11, chị đưa cháu đến Trạm Y tế Quỳnh Trang thăm khám, kiểm tra sức khỏe. Cháu bé sơ sinh nặng khoảng 3kg, sức khỏe cháu ổn định. Trong thời gian chờ xác minh, tìm kiếm người thân, bé gái tiếp tục được chăm sóc, nuôi dưỡng và theo dõi sức khỏe tại Trạm Y tế Quỳnh Trang. Hiện, chính quyền địa phương đã phát đi thông báo tìm kiếm thân nhân cho cháu bé.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/phat-hien-tre-so-sinh-bi-bo-roi-post360998.html