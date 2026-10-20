Phát hiện trang sức nghi giả mạo nhãn hiệu Chanel trên thương mại điện tử

Lực lượng chức năng kiểm tra cửa hàng

Từ một trang Facebook bán hàng, Đội Quản lý thị trường số 14 đã kiểm tra đột xuất một công ty kinh doanh trang sức tại phường Phú Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Kiểm tra hàng hóa thực tế, đoàn kiểm tra Đội Quản lý thị trường số 14 phát hiện tại đây có trưng bày để bán hàng hóa mang nhãn hiệu hình biểu tượng của Chanel là trang sức bằng kim loại màu vàng, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam, nhãn hiệu hình biểu tượng của Chanel được in trực tiếp trên sản phẩm, không thể bóc tách hoặc tháo rời ra được.

Đồng thời cũng phát hiện hàng hóa là trang sức bằng kim loại màu vàng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, tổng cộng 07 đơn vị sản phẩm trang sức bằng kim loại màu vàng, tổng trị giá hàng hóa gần 50 triệu đồng.

Do hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam và là trang sức bằng kim loại màu vàng không rõ khối lượng, không rõ hàm lượng… nên đoàn kiểm tra đã báo cáo và đề xuất Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 14 ban hành Quyết định tạm giữ tang vật vi phạm hành chính đối với toàn bộ số hàng hóa vi phạm nêu trên.

Đồng thời, ban hành quyết định phân công công chức thực hiện biện pháp nghiệp vụ thẩm tra, xác minh dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu và thử nghiệm hàng hóa tạm giữ để làm rõ hành vi vi phạm từ đó xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.