Phát hiện trăn 'khổng lồ' hơn 6m trong vườn nhà dân

Một con trăn khổng lồ bất ngờ xuất hiện tại một khu dân cư ở Bangkok, Thái Lan, khiến người dân không khỏi lo ngại. Hình ảnh do camera an ninh ghi lại cho thấy con vật dài khoảng 6,6 m chậm rãi di chuyển qua khu vực sinh sống của con người.

Theo Newsflare đoạn video được ghi tại quận Bang Phlat, Bangkok, con trăn được nhìn thấy trườn từ mái một ngôi nhà xuống bức tường bê tông, sau đó tiếp tục di chuyển qua khu vực phía dưới.

Đáng chú ý, khoảng 12 giờ sau, con vật lại xuất hiện tại chính khu vực này. Lần này, nó bò ngang qua một lối đi trong con hẻm, ngay phía trên đầu một người đang đi bộ bên dưới. Khoảnh khắc bất ngờ khiến người xem không khỏi giật mình, bởi con trăn gần như nằm ngay trên tuyến đường mà người dân vẫn thường qua lại.

Con vật được cho là trăn lưới, một trong những loài rắn lớn nhất thế giới, phân bố chủ yếu tại khu vực Đông Nam Á. Loài này thường sinh sống ở rừng, đầm lầy, kênh rạch và những khu vực có nguồn thức ăn dồi dào. Tuy nhiên, chúng đôi khi cũng xuất hiện tại các đô thị khi tìm thấy điều kiện sống phù hợp.

Trăn lưới là loài săn mồi có khả năng bắt nhiều loại động vật, từ chuột, chim đến các loài thú nhỏ như mèo, chó và thậm chí những loài rắn khác. Các vụ trăn lưới tấn công con người rất hiếm, nhưng đã từng được ghi nhận.

Sự xuất hiện của con trăn khổng lồ giữa khu dân cư ở Bangkok cho thấy động vật hoang dã có thể bất ngờ xuất hiện ngay trong môi trường đô thị. Những hình ảnh từ camera an ninh cũng phần nào cho thấy mức độ khó lường của các cuộc chạm trán giữa con người và động vật hoang dã.