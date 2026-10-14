Phát hiện trăn đất nặng 10kg người dân tự nguyện giao nộp để thả về rừng

UBND xã Đồng Lộc vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm Can Lộc và Vườn Quốc gia Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) tiếp nhận một cá thể trăn đất do người dân tự nguyện giao nộp, góp phần bảo vệ động vật hoang dã và gìn giữ đa dạng sinh học.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 14/10, trong lúc đang làm nương, anh Phan Công Chiến (trú thôn Thượng Lộc, xã Đồng Lộc) phát hiện một cá thể trăn đất có trọng lượng khoảng 10kg.

Nhận thức được giá trị của động vật hoang dã và trách nhiệm bảo vệ các loài quý hiếm, anh Chiến đã nhanh chóng thông báo với chính quyền địa phương, đồng thời tự nguyện bàn giao cá thể trăn cho cơ quan chức năng.

Tiếp nhận thông tin, UBND xã Đồng Lộc phối hợp với Công an xã, Hạt Kiểm lâm Can Lộc và Vườn Quốc gia Vũ Quang tiến hành kiểm tra, xác định cá thể trăn thuộc loài trăn đất, có tên khoa học Python molurus, thuộc Nhóm IIB – nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được quản lý, bảo vệ theo quy định.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, cơ quan chức năng tiến hành bàn giao cá thể trăn theo đúng quy định để thả về môi trường tự nhiên.

Việc người dân chủ động giao nộp động vật hoang dã không chỉ giúp bảo vệ các loài động vật quý hiếm mà còn thể hiện ý thức, trách nhiệm của cộng đồng đối với công tác bảo tồn thiên nhiên.