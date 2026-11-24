Ngày 23/11, thông tin từ UBND xã Quảng Phú (Đắk Lắk) cho biết, hai người dân trên địa bàn vừa tự nguyện giao nộp hai cá thể động vật hoang dã quý hiếm cho cơ quan chức năng, gồm một con trăn đất nặng khoảng 30kg và một con rùa núi vàng.

Cá thể trăn đất nặng khoảng 30kg. Ảnh: Xã Quảng Phú.

Cụ thể, anh Nguyễn Văn Phương (trú thôn Tiến Phú, xã Quảng Phú) phát hiện một cá thể trăn trong khu vực chuồng gà của gia đình. Sau khi chủ động bắt giữ an toàn, anh Phương đã thông báo với chính quyền địa phương và tự nguyện bàn giao cá thể trăn cho cơ quan chức năng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đây là trăn đất, có tên khoa học Python molurus, thuộc nhóm IIB – nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Trong một trường hợp khác, chị H’ Đàn Niê (trú buôn Sút H’Luốt, xã Quảng Phú) phát hiện một cá thể rùa trên đường đi làm về. Nhận thấy đây là động vật hoang dã, chị đã báo chính quyền địa phương và tự nguyện bàn giao cá thể rùa cho cơ quan chức năng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định cá thể này là rùa núi vàng (Indotestudo elongata), thuộc nhóm IIB. Đây là loài động vật hoang dã có giá trị bảo tồn cao, đang đối mặt với nhiều nguy cơ đe dọa từ tình trạng săn bắt, buôn bán và mất môi trường sống tự nhiên.

Sau khi tiếp nhận, các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra, hoàn thiện thủ tục và hướng dẫn xử lý theo quy định. Hai cá thể động vật sẽ được chăm sóc, theo dõi sức khỏe và xem xét đưa trở lại môi trường sống tự nhiên phù hợp.