Phát hiện tổng kho chứa gần 570.000 sản phẩm nghi nhập lậu

Ngày 31/10/2026, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc tập kết số lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu vi phạm quy định về kinh doanh hàng nhập khẩu tại ấp Chợ Mỹ, xã Mỹ Lệ.

Lực lượng chức năng đang kiểm tra nhà kho thuộc hộ kinh doanh trên địa bàn ấp Chợ Mỹ, xã Mỹ Lệ.

Trước đó, Đội QLTT cơ động và Đội QLTT số 4 phối hợp với Công an xã Mỹ Lệ tiến hành kiểm tra đột xuất nhà kho thuộc một hộ kinh doanh tại địa chỉ trên.

Tại thời điểm kiểm tra, hơn 20 nhân viên đang thực hiện các công đoạn xử lý đơn hàng, phân loại và đóng gói sản phẩm để chuẩn bị giao cho khách hàng đặt mua thông qua các nền tảng thương mại điện tử.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận 569.937 sản phẩm mới 100%, đều do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp. Số hàng hóa này gồm nhiều chủng loại như mỹ phẩm, đồ gia dụng, giày dép, túi xách, ba lô, mắt kính, đồng hồ, phụ kiện điện thoại, keo mực màu... Tổng giá trị lô hàng ước tính khoảng 8 tỉ đồng.

Do số lượng hàng hóa lớn, lực lượng chức năng đã huy động thêm nhân lực từ các phòng, đội nghiệp vụ và Tổ An ninh cơ sở xã Mỹ Lệ để hỗ trợ kiểm đếm, niêm phong và vận chuyển toàn bộ tang vật về trụ sở phục vụ công tác xác minh, xử lý.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa và các dấu hiệu vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.