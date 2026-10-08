Phát hiện tin giả, tin sai sự thật, người dân có thể phản ánh qua VNeID

Theo Nghị định 328/2026/NĐ-CP, cá nhân, tổ chức khi phát hiện thông tin có dấu hiệu giả, sai sự thật có thể báo tin, tố giác, phản ánh thông qua nhiều hình thức như liên hệ trực tiếp, đường dây nóng; cổng thông tin điện tử của các cơ quan, bộ, ban, ngành; ứng dụng VNeID hoặc gửi văn bản đến cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật.

Người dân có thể phản ánh, tố giác tin giả qua ứng dụng VNeID. Ảnh: GI

Quy định này tạo điều kiện để cá nhân, cơ quan, tổ chức tham gia phát hiện, phản ánh thông tin có dấu hiệu giả, sai sự thật. Việc tiếp nhận thông tin phản ánh không đồng nghĩa với việc thông tin đó ngay lập tức được xác định là tin giả, tin sai sự thật.

Sau khi tiếp nhận, cơ quan có thẩm quyền thực hiện kiểm chứng, xác minh, làm rõ và đưa ra kết luận theo quy định. Kết luận có thể xác định thông tin là tin giả, tin sai sự thật; thông tin không phải là tin giả, tin sai sự thật; hoặc thông tin không có điều kiện xác thực.

Nghị định 328/2026/NĐ-CP quy định quy trình xử lý tin giả, tin sai sự thật gồm 6 bước: phát hiện thông tin có dấu hiệu giả, sai sự thật; kiểm chứng, xác minh, làm rõ; gắn nhãn tin giả, tin sai sự thật; công bố, cảnh báo; ngăn chặn, gỡ bỏ và áp dụng các hình thức xử lý.

Trong đó, việc gắn nhãn được thực hiện sau khi có kết luận thông tin là tin giả, tin sai sự thật. Theo quy trình gắn nhãn, trong thời hạn 24 giờ kể từ khi cơ quan chức năng có thẩm quyền tiến hành kiểm chứng, xác minh, làm rõ và kết luận thông tin là tin giả, tin sai sự thật, trường hợp thuộc diện phải gắn nhãn phải được gắn nhãn. Hình thức gắn nhãn có thể là ký hiệu, biểu tượng cảnh báo hoặc dòng chữ “TIN GIẢ, TIN SAI SỰ THẬT”.

Sau khi được gắn nhãn, cơ quan chức năng có thẩm quyền có thể yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, viễn thông, mạng xã hội và thông tin xuyên biên giới rà soát những thông tin tương tự xuất hiện trên nền tảng của mình để ngăn chặn, gỡ bỏ, cảnh báo theo quy định.

Nghị định cũng quy định cá nhân, cơ quan, tổ chức khi phát hiện tin giả, tin sai sự thật có trách nhiệm thông báo với cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết, xử lý theo quy trình. Qua đó, người dân có thể tham gia vào quá trình phát hiện, phản ánh thông tin có dấu hiệu giả, sai sự thật trên môi trường mạng.

Việc báo tin, tố giác, phản ánh thông tin có dấu hiệu giả, sai sự thật được thực hiện thông qua các kênh theo quy định, trong đó có ứng dụng VNeID. Cơ quan chức năng có thẩm quyền có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý nguồn tin theo quy định của pháp luật.

Nghị định số 328/2026/NĐ-CP của Chính phủ về phòng, chống tin giả, tin sai sự thật có hiệu lực từ ngày 5/10/2026.