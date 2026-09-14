Phát hiện tim người có thể tự tạo thêm cơ sau cơn nhồi máu

Kết quả được công bố trên Circulation Research cho thấy, trái tim trưởng thành vẫn duy trì một mức độ khả năng tự sửa chữa nhất định. Tuy nhiên, khả năng này hiện còn quá yếu để bù đắp toàn bộ lượng cơ tim bị phá hủy sau một cơn nhồi máu.

Tế bào cơ tim ở người có thể phân chia để tái tạo sau cơ nhồi máu.

Trong nhiều thập kỷ, giới khoa học cho rằng tế bào cơ tim trưởng thành hầu như không thể phân chia. Khi một cơn nhồi máu làm chết một lượng lớn tế bào, vùng tổn thương sẽ hình thành mô sẹo thay vì được thay thế bằng các tế bào cơ tim mới.

Nhóm nghiên cứu đã tìm thấy sự gia tăng nguyên phân (mitosis - quá trình tế bào phân chia để tạo ra tế bào mới) trong cơ tim của những người từng bị nhồi máu.

Trước đây, hiện tượng tương tự từng được quan sát ở chuột, nhưng đây là lần đầu tiên các nhà khoa học có bằng chứng trực tiếp cho thấy cơ chế này cũng xảy ra ở người.

Các tế bào cơ tim mới được hình thành ở người phục hồi sau nhồi máu.

TS Robert Hume, tác giả chính của nghiên cứu thuộc Khoa Y và Sức khỏe, Đại học Sydney cho biết: “Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy mặc dù trái tim vẫn để lại sẹo sau một cơn nhồi máu, nó vẫn tạo ra các tế bào cơ mới”.

Điều này không có nghĩa trái tim có thể tự chữa lành hoàn toàn. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh tốc độ tái tạo tự nhiên hiện quá thấp để thay thế toàn bộ lượng cơ đã mất. Mục tiêu tiếp theo vì thế là tìm cách khuếch đại cơ chế sửa chữa vốn có của trái tim.

Các nhà khoa học đã thu thập mô tim từ những bệnh nhân còn sống đang trải qua phẫu thuật bắc cầu động mạch vành. Mẫu được lấy từ cả những vùng cơ tim bị bệnh và những vùng tương đối khỏe mạnh.

Nhóm nghiên cứu cho biết họ đã phát hiện một số protein trong các mẫu mô người vốn từng được biết có liên quan đến quá trình tái tạo tim ở chuột. Đây là manh mối đáng chú ý để tìm kiếm các phương pháp điều trị có khả năng kích thích tái tạo cơ tim ở người.

Mặc dù không đủ để bù đắp toàn bộ cơ tim bị mất, quá trình này nếu được khuyếch đại sẽ mang đến hy vọng cho những người suy tim.

Khi cơ tim mất đi, trái tim có thể không còn đủ khả năng bơm máu đáp ứng nhu cầu của cơ thể. Ghép tim hiện vẫn là phương pháp điều trị triệt để đối với suy tim giai đoạn cuối, nhưng số lượng người cần ghép vượt xa nguồn tim hiến tặng. Tại Australia, khoảng 144.000 người đang sống chung với suy tim, trong khi chỉ khoảng 115 ca ghép tim được thực hiện mỗi năm.

GS Sean Lal, tác giả cao cấp của nghiên cứu, cho rằng, mục tiêu cuối cùng là sử dụng phát hiện này để tạo ra các tế bào tim mới có thể đảo ngược suy tim.

Dù vậy, con đường từ phát hiện sinh học đến một phương pháp điều trị vẫn còn rất dài. Nghiên cứu hiện mới chứng minh rằng cơ chế tái tạo tự nhiên tồn tại ở tim người, chứ chưa chứng minh rằng có thể kích thích cơ chế này đủ mạnh để chữa lành trái tim sau nhồi máu.

Nếu các nhà nghiên cứu xác định được những tín hiệu phân tử kiểm soát quá trình này và tìm được cách kích hoạt chúng an toàn, cơ chế tự nhiên đó có thể trở thành nền tảng cho một thế hệ phương pháp điều trị suy tim mới.

Cách phân biệt nhồi máu cơ tim với các bệnh lý khác | SKĐS