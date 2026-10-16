Phát hiện thuốc chống động kinh có thể giúp phục hồi sụn khớp

Thoái hóa khớp xảy ra khi sụn bảo vệ đầu xương dần hư hại, gây đau, cứng khớp và hạn chế vận động. Những phương pháp điều trị hiện nay chủ yếu giúp kiểm soát triệu chứng, trong khi việc khôi phục mô sụn đã tổn thương vẫn là thách thức lớn.

Đối với hàng triệu người mắc bệnh thoái hóa khớp, đau đớn và cứng khớp có thể khiến các hoạt động hàng ngày trở nên ngày càng khó khăn.

Sụn khớp bị mất đi ở người bị thoái hóa khớp so với người khỏe mạnh.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Yale đang khảo sát vai trò của một protein tham gia truyền tín hiệu đau và các quá trình liên quan đến sự suy thoái sụn. Lacosamide, vốn được sử dụng trong điều trị động kinh, có thể tác động đến cơ chế này.

Trong một khớp khỏe mạnh, các tế bào gọi là tế bào sụn giúp duy trì sụn bằng cách liên tục cân bằng giữa việc tạo ra mô mới và loại bỏ vật liệu cũ. Thoái hóa khớp làm phá vỡ sự cân bằng đó. Sụn bắt đầu bị phá vỡ nhanh hơn tốc độ thay thế, cuối cùng khiến xương cọ xát vào nhau. Khi bệnh tiến triển, một số bệnh nhân có thể cần đến các thủ thuật tái tạo khớp như thay khớp gối toàn phần.

Theo TS Chuan-Ju Liu, trưởng nhóm nghiên cứu và GS Charles W. Ohse về Chỉnh hình & Phục hồi chức năng, chúng ta cần những liệu pháp không chỉ che giấu cơn đau mà còn thực sự thay đổi quá trình tiến triển của bệnh.

Các thí nghiệm tiền lâm sàng cho thấy Lacosamide có thể tác động đến một protein liên quan cả tín hiệu đau lẫn sự phá hủy sụn.

Theo thông tin nghiên cứu được ScienceDaily đăng tải, ở nồng độ thấp lý tưởng, lacosamide khuyến khích các tế bào sản xuất protein tham gia vào quá trình xây dựng sụn đồng thời ức chế các quá trình phân hủy mô. Khi nồng độ quá cao hoặc quá thấp, những lợi ích đó bắt đầu giảm dần.

Thuốc Lacosamide, vốn được sử dụng trong điều trị động kinh được phát hiện có tác động tốt đến cơ chế tái tạo sụn.

Nghiên cứu sâu hơn cho thấy lacosamide cũng làm thay đổi cách thức giao tiếp giữa các tế bào. Thuốc này kích thích giải phóng hai protein truyền tín hiệu có lợi là HSP70 và midkine.

HSP70 giúp các tế bào phản ứng với căng thẳng và hỗ trợ sửa chữa mô, trong khi midkine giúp điều hòa viêm và bảo vệ mô khớp khỏi thoái hóa. Cả hai protein này dường như cùng nhau tạo ra các điều kiện thuận lợi hơn cho việc duy trì sụn.

Tuy nhiên, Lacosamide là thuốc kê đơn và có những nguy cơ, tác dụng phụ cần được bác sĩ đánh giá. Người mắc thoái hóa khớp không nên tự dùng thuốc chống động kinh với mục đích giảm đau hoặc phục hồi sụn.

Ý nghĩa của nghiên cứu nằm ở việc tìm kiếm một mục tiêu sinh học có thể tác động đồng thời đến đau và tổn thương mô.

Trước khi Lacosamide có thể trở thành phương pháp điều trị thoái hóa khớp, các nhà khoa học cần xác nhận cơ chế, độ an toàn và hiệu quả trong những nghiên cứu tiếp theo, đặc biệt là thử nghiệm lâm sàng trên người.

Video: Khám phá quá trình thoái hóa khớp gối diễn ra như thế nào?