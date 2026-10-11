Phát hiện thực phẩm có nguy cơ gây hại sức khỏe, địa phương phải xử lý ngay

Thực hành lấy mẫu thực phẩm tại Viện Kiểm nghiệm ATCSTP Quốc gia. Ảnh: Nifc.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố và Sở An toàn thực phẩm TP.HCM xây dựng kế hoạch giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm năm 2027.

Theo Cục An toàn thực phẩm, hoạt động giám sát nhằm tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm, chủ động phòng ngừa ngộ độc, kiểm soát các mối nguy ô nhiễm trên thị trường và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Cục đề nghị các địa phương căn cứ tình hình thực tế, nguồn lực và kinh phí được giao để xây dựng kế hoạch giám sát, tập trung vào các nhóm sản phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Y tế.

Việc lựa chọn đối tượng giám sát cần dựa trên kết quả kiểm tra an toàn thực phẩm, kết quả giám sát và tình hình ngộ độc thực phẩm tại địa phương trong những năm trước.

Các địa phương cần ưu tiên những sản phẩm, nhóm sản phẩm và mối nguy có nguy cơ ô nhiễm cao, đặc biệt là các mối nguy có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Kế hoạch năm 2027 phải xác định rõ nhóm sản phẩm, mối nguy, địa bàn, đối tượng và thời gian giám sát, phù hợp với điều kiện thực tế.

Đáng chú ý, đối với những sản phẩm phát hiện mối nguy ô nhiễm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, các đơn vị phải khẩn trương xử lý theo quy định pháp luật.

Kết quả xét nghiệm cần được gửi đến cơ quan quản lý an toàn thực phẩm tại địa phương có cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm không đạt yêu cầu để phối hợp xử lý. Kết quả xử lý phải được báo cáo ngay về Cục An toàn thực phẩm.

Về việc lấy mẫu, Cục đề nghị các đơn vị tham khảo Thông tư số 01/2024/TT-BKHCN ngày 18/1/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về kiểm tra nhà nước đối với chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu các địa phương tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm năm 2026 trước ngày 20/12/2026, đồng thời chủ động chuẩn bị kế hoạch năm 2027 để triển khai hiệu quả.

Việc xây dựng kế hoạch giám sát dựa trên dữ liệu kiểm tra, kết quả xét nghiệm và tình hình ngộ độc thực phẩm được kỳ vọng giúp các địa phương tập trung nguồn lực vào những nguy cơ đáng lưu ý, kịp thời phát hiện và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn, hạn chế nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng.