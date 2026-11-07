Phát hiện thứ 'khổng lồ' ngoài bờ biển, hé lộ sự thật bất ngờ

Một phát hiện đầy tiếc nuối vừa được ghi nhận tại tỉnh Chonburi, Thái Lan, khi người dân phát hiện xác một con cá đuối "khổng lồ" trôi dạt vào khu vực chợ cá Tha Ruea Phli. Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân địa phương và các cơ quan chức năng.

Xác cá đuối khổng lồ dài 4,3 mét được phát hiện trôi dạt vào bờ biển Thái Lan. Ảnh: Khaosod.

Theo thông tin ngày 7/11/2026 trên Khaosod, ngay sau khi nhận được tin báo về sự việc xảy ra hôm 5/11, ông Natthapong Wannapat, Trưởng phòng Thủy sản tỉnh Chonburi, cùng các cán bộ chuyên môn đã phối hợp với Văn phòng Tài nguyên Biển và Ven biển Khu vực 2 tiến hành kiểm tra hiện trường.

Qua xác minh, cá thể được xác định là cá đuối Chao Phraya cái, có chiều dài khoảng 4,3 mét tính từ đầu đến đuôi và chiều rộng thân lên tới 2,3 mét. Đáng chú ý, thời điểm được phát hiện, xác cá vẫn còn khá tươi. Tuy nhiên, nguyên nhân khiến cá thể khổng lồ này chết và trôi dạt vào bờ hiện vẫn chưa được công bố.

Ảnh: Khaosod.

Sau khi hoàn tất công tác kiểm tra, chính quyền thành phố Chonburi và chính quyền xã Samet đã phối hợp hỗ trợ di dời, đưa xác cá đến Văn phòng Tài nguyên Biển và Ven biển Khu vực 2 để tiến hành chôn cất theo đúng quy trình khoa học và quy định hiện hành.

Bên cạnh việc xử lý sự việc, cơ quan chức năng cũng kêu gọi người dân nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên biển, đặc biệt là các loài động vật biển quý hiếm. Khi phát hiện động vật biển mắc cạn, bị thương hoặc chết bất thường, người dân cần nhanh chóng thông báo qua đường dây nóng Bảo vệ Biển và Rừng 1362 để được hỗ trợ kịp thời.

Sự việc một lần nữa gióng lên hồi chuông nhắc nhở về tầm quan trọng của việc bảo vệ hệ sinh thái biển, đồng thời đặt ra sự quan tâm đối với những mối nguy hiểm đang tác động đến các loài sinh vật biển quý hiếm.