Phát hiện, thu giữ 100 kg xúc xích không rõ nguồn gốc xuất xứ tại Chi Ma

Cụ thể, vào hồi 13 giờ ngày 15/9, tại trục đường bê tông liên thôn thuộc thôn Chi Ma, xã Mẫu Sơn, tổ công tác Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma đã phát hiện 1 người đàn ông điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 12L1-177.22 di chuyển từ hướng biên giới thuộc thôn Chi Ma về thôn Cốc Nhãn, xã Mẫu Sơn, phía sau chở các bao tải dứa màu xanh có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa vi phạm

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 4 bao tải dứa được chở trên xe, bên trong có chứa các túi xúc xích đông lạnh, dạng túi nilon dán kín hai đầu, trên bao bì có chữ nước ngoài, tổng trọng lượng 100 kg. Toàn bộ số hàng hóa này không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và các giấy tờ liên quan.

Tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển phương tiện là ông T.V.T (sinh năm 1989, thường trú tại thôn Chi Ma, xã Mẫu Sơn) khai nhận đang vận chuyển thuê số xúc xích trên cho một người phụ nữ (không rõ tên, tuổi, địa chỉ) từ khu vực Mốc 1227 thuộc thôn Chi Ma đến khu vực miếu Long Đầu thuộc thôn Long Đầu, xã Mẫu Sơn để lấy tiền công là 400.000 đồng.

Sản phẩm xúc xích không rõ nguồn gốc xuất xứ bị lực lượng chức năng thu giữ

Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện và toàn bộ số hàng vi phạm để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.