Từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước ghi nhận nhiều vụ cháy, nổ liên quan đến khí gas, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Vụ nổ cửa hàng gas ở TP Hồ Chí Minh khiến 3 người tử vong, 9 người bị thương.

Tại TP Hồ Chí Minh, ngày 13/11, vụ nổ tại cửa hàng gas trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận khiến 2 căn nhà đổ sập hoàn toàn, nhiều nhà liền kề hư hỏng nặng, trong đó có nhiều phòng trọ nơi hàng chục công nhân lưu trú. Vụ nổ khiến 3 người tử vong, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã đưa được 12 người trong đống đổ nát ra ngoài chuyển vào bệnh viện. Tại hiện trường gần 100 bình gas với đủ kích cỡ vùi trong đống đổ nát, nguy cơ cháy nổ cao nếu không được xử lý kịp thời.

Cả trăm bình gas nằm ngổn ngang trong hiện trường vụ nổ.

Sáng 24/11, vụ nổ tại một quán ăn chuẩn bị khai trương nằm giữa phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, TP Hà Nội khiến 3 người tử vong, hơn 10 người bị thương một lần nữa cho thấy thiệt hại về người và tài sản rất lớn từ các vụ nổ, nếu không có biện pháp tự bảo vệ mình.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh, gas dân dụng chủ yếu là khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), nặng hơn không khí nên dễ đọng lại sát nền nhà, trong hố, rãnh và những nơi thiếu thông gió. Khí có thể rò rỉ từ bình chứa, van, bộ điều áp, dây dẫn, mối nối hoặc bếp. Vì vậy, việc kiểm tra an toàn phải được thực hiện đồng bộ ở tất cả các khâu. Nhiều nguyên nhân dẫn đến cháy nổ gas trong đó không loại trừ hình thức sang chiết gas trái phép.

Để giảm thiểu những vụ cháy nổ gas, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH khuyến cáo người dân lựa chọn cửa hàng kinh doanh gas có địa chỉ, thông tin liên hệ rõ ràng. Khi nhận bình, cần kiểm tra nhãn hiệu, niêm phong, thông tin kiểm định và tình trạng bên ngoài; không tiếp nhận bình móp méo, ăn mòn nghiêm trọng, hư hỏng hoặc có dấu hiệu rò rỉ.

Các vụ nổ gas đều để lại thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Những nhà dân xung quanh cũng bị ảnh hưởng trong các vụ nổ khí gas.

Bình gas phải được đặt đứng vững ở nơi thông thoáng, cách xa nguồn lửa, nguồn nhiệt và không cản trở lối thoát nạn. Dây dẫn, bộ điều áp phải phù hợp với thiết bị, được lắp đặt đúng hướng dẫn và kiểm tra độ kín sau khi kết nối. Không đặt bình trong hầm kín hoặc để đồ đạc chèn ép, che khuất dây dẫn.

Trong quá trình sử dụng, cần thường xuyên kiểm tra van, dây dẫn và các mối nối để phát hiện tình trạng nứt, gập, kéo căng, chuột cắn hoặc tiếp xúc với bề mặt nóng. Khi phát hiện hư hỏng, phải ngừng sử dụng, yêu cầu người có chuyên môn kiểm tra, thay thế; tuyệt đối không dùng lửa dò rò rỉ hoặc tự nối vá dây dẫn.

Đối với bếp gas mini, chỉ sử dụng bình và dụng cụ phù hợp với thiết kế của bếp; không tự nạp lại bình dùng một lần hoặc sử dụng bình đã bị sang chiết. Khi đun nấu phải có người trông coi, tránh để thức ăn trào hoặc gió làm tắt lửa trong khi gas vẫn được cấp. Sau khi sử dụng, cần khóa nguồn gas và tắt bếp theo hướng dẫn.

Tại nhà hàng, quán ăn, bếp ăn tập thể và cơ sở kinh doanh gas, chủ cơ sở phải phân công người kiểm tra hệ thống trước, trong và sau mỗi ca hoạt động; quản lý việc nhập, xuất, sắp xếp bình và bảo đảm phương tiện PCCC luôn sẵn sàng. Không thực hiện sang chiết, nạp gas trái phép, sử dụng dụng cụ tự chế để chuyển gas giữa các bình hoặc kinh doanh khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn.

Khi phát hiện mùi gas bất thường hoặc nghe tiếng xì tại khu vực đặt bình, người dân cần nhanh chóng cảnh báo những người xung quanh và di chuyển ra ngoài.

Tuyệt đối không bật, tắt công tắc đèn, quạt, máy hút mùi, cầu dao điện hoặc rút phích cắm. Không sử dụng diêm, bật lửa, hút thuốc hay dùng điện thoại tại khu vực nghi rò rỉ gas vì có thể phát sinh tia lửa, gây cháy, nổ.

Chỉ khóa van bình gas nếu có thể tiếp cận và thực hiện an toàn. Trường hợp mùi gas nồng, tiếng xì lớn, không thể khóa van hoặc đã xuất hiện cháy, cần lập tức rời khỏi khu vực, không cố xử lý. Có thể mở cửa bằng tay để tạo thông thoáng tự nhiên nếu bảo đảm an toàn, nhưng không vận hành cửa cuốn điện hoặc sử dụng quạt điện để đẩy khí gas.

Khi sơ tán, cần ưu tiên hỗ trợ trẻ em, người cao tuổi và người gặp khó khăn trong di chuyển. Sau khi ra ngoài, không quay lại lấy tài sản hoặc tự ý vào khu vực nguy hiểm tìm người mắc kẹt. Nếu biết có người còn bên trong, cần thông báo vị trí cuối cùng được xác định cho lực lượng cứu nạn.

Nếu gas đang cháy tại điểm rò rỉ, không cố dập lửa khi chưa thể ngắt nguồn gas an toàn. Việc dập tắt ngọn lửa trong khi gas vẫn tiếp tục thoát ra có thể khiến khí tích tụ, làm gia tăng nguy cơ cháy, nổ. Người dân cũng không tự ý di chuyển bình gas đang rò rỉ, bốc cháy hoặc bị nung nóng.

Bên cạnh việc phòng ngừa tại gia đình, sự giám sát của cộng đồng cũng góp phần phát hiện, ngăn chặn nguy cơ cháy, nổ từ hoạt động kinh doanh gas.

Người dân cần kịp thời phản ánh các hành vi có dấu hiệu mất an toàn như sang chiết gas bằng dụng cụ thô sơ, thu gom bình gas mini để bơm chiết lại, đưa bình hư hỏng vào sử dụng hoặc kinh doanh không bảo đảm điều kiện an toàn.

Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân về việc đảm bảo an toàn khi sử dụng gas.

Thông tin có thể được gửi đến Công an hoặc UBND phường, xã, đặc khu nơi có cơ sở để kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định. Nội dung phản ánh cần nêu rõ địa điểm, thời gian, hoạt động ghi nhận và thông tin liên hệ. Hình ảnh, video thu thập từ vị trí an toàn (nếu có) sẽ hỗ trợ cơ quan chức năng xác minh.

Ngoài ra, người dân có thể phản ánh trực tiếp các dấu hiệu mất an toàn qua số điện thoại Trung tá Lê Tấn Châu - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thông qua số điện thoại 098 3481400.