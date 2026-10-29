Phát hiện thiên thể băng giá xa hơn Sao Diêm Vương

Thiên thể này có đường kính ước tính từ 600–1.500 km, quay quanh Mặt Trời ở khoảng cách trung bình gấp khoảng 46 lần khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời, so với khoảng 40 lần của Sao Diêm Vương. Phát hiện này có được nhờ dữ liệu từ Đài quan sát Vera C. Rubin trên đỉnh Cerro Pachón, miền Trung Chile, và công bố tại một hội nghị khoa học ở Spokane, bang Washington (Mỹ).

Hình ảnh này hiển thị quỹ đạo của ứng viên hành tinh lùn mới được phát hiện có tên 2026 ED138, theo quan sát từ Đài quan sát Vera C. Rubin thuộc Quỹ Khoa học Quốc gia/Bộ Năng lượng Hoa Kỳ. Ảnh: Internet

Đài quan sát Vera C. Rubin là dự án hợp tác giữa Quỹ Khoa học quốc gia Mỹ (NSF) và Bộ Năng lượng Mỹ (DOE). Dữ liệu thu thập trong năm 2026 giúp các nhà khoa học xác định quỹ đạo của 2026 ED138 và đưa thiên thể này vào danh sách ứng viên hành tinh lùn.

Tuy nhiên, 2026 ED138 chưa được công nhận chính thức. Các nhà nghiên cứu cần tiếp tục quan sát để xác định rõ hơn kích thước và đặc điểm của thiên thể. Nếu được xác nhận, nó sẽ gia nhập nhóm 5 hành tinh lùn hiện được Hiệp hội Thiên văn quốc tế (IAU) công nhận, gồm Ceres, Sao Diêm Vương, Eris, Haumea và Makemake.

Sao Diêm Vương từng được xếp là hành tinh thứ 9 của Hệ Mặt Trời, nhưng được IAU phân loại lại thành hành tinh lùn vào năm 2006 do không đáp ứng đầy đủ tiêu chí của một hành tinh. Phát hiện mới góp phần mở rộng hiểu biết về các thiên thể băng giá ở vùng ngoài Hệ Mặt Trời.