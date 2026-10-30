Phát hiện thiên thạch Sao Hỏa 4,1 tỷ năm tuổi tại sa mạc Sahara

Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Science, thiên thạch mang tên Teghaza 001 được phát hiện năm 2022 gần làng Bir Chali, Mali. Mẫu đá có nguồn gốc từ lớp vỏ Sao Hỏa và hình thành cách đây ít nhất 4,1 tỷ năm, vào giai đoạn đầu lịch sử hành tinh này.

Thiên thạch Sao Hỏa Teghaza 001 màu hồng, thuộc nhóm cổ nhất từng được phát hiện trên Trái Đất. Ảnh: Bảo tàng Khoáng vật và Đá quý Maine/NASA.

Các nhà nghiên cứu cho biết Teghaza 001 có thể là thiên thạch lâu đời nhất trong số 435 thiên thạch Sao Hỏa được biết đến trên Trái đất. Thiên thạch được tìm thấy dưới dạng 8 mảnh, trong đó mảnh lớn nhất có kích thước tương đương nắm tay.

Phân tích thành phần hóa học cho thấy thiên thạch từng tương tác với nước trong quá trình nguội đi và kết tinh dưới bề mặt Sao Hỏa. Dấu vết đồng vị oxy và hydro cũng cho thấy nước từng thấm sâu vào lớp vỏ hành tinh cách đây hơn 4,1 tỷ năm.

Nhà khoa học Yang Liu thuộc Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực của NASA cho biết phát hiện này cung cấp thêm bằng chứng rằng Sao Hỏa thời kỳ sơ khai có thể từng ấm hơn và ẩm ướt hơn hiện nay.

Theo các nhà khoa học, những điều kiện đó có khả năng tạo môi trường thuận lợi cho sự sống vi sinh vật. Tuy nhiên, phát hiện chưa chứng minh được sự sống từng tồn tại trên Sao Hỏa.

Nhóm nghiên cứu nhận định Teghaza 001 có thể bắt nguồn từ vùng cao nguyên phía nam Sao Hỏa, gần lòng chảo Hellas. Thiên thạch bị bắn khỏi bề mặt hành tinh sau một vụ va chạm, trôi dạt trong không gian trước khi rơi xuống sa mạc Sahara. Thời điểm nó đến Trái đất vẫn chưa được xác định.

Phát hiện này góp phần làm sáng tỏ lịch sử hình thành, sự hiện diện của nước và khả năng tồn tại sự sống trên Sao Hỏa hàng tỷ năm trước.