Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trôi dạt trên sông ở Đồng Tháp

Ngày 5/11, Công an xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp cho biết đang phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ vụ thi thể một bé gái sơ sinh được người dân phát hiện trôi dạt trên sông.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h ngày 4/11, trong lúc đi tập thể dục trên tuyến đường nông thôn, ông Nguyễn Văn O. (56 tuổi, ngụ xã Thanh Hưng) hoảng hốt phát hiện một thi thể trẻ sơ sinh đang trôi dạt ở mé sông Cái Cói (đoạn qua địa bàn xã Thanh Hưng). Sự việc ngay lập tức được ông trình báo lên cơ quan công an địa phương.

Thi thể bé sơ sinh được phát hiện vào tối ngày 4/11 tại sông Cái Cói (Ảnh: NDCC)

Nhận được tin báo, Công an xã Thanh Hưng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị chức năng tiến hành phong tỏa, ghi nhận và khám nghiệm.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định nạn nhân là một bé gái sơ sinh, tử vong trong tư thế nằm sấp, không mặc quần áo và trên cơ thể vẫn còn nguyên dây rốn. Hiện tại, nhân thân và lai lịch của cháu bé vẫn chưa thể xác định.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.