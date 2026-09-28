Phát hiện thi thể tại vách đá Giffoine , người đàn ông 44 tuổi bị bắt

Theo cảnh sát Guernsey, các dịch vụ khẩn cấp, trong đó có lực lượng cứu hộ biển RNLI được điều động tới khu vực vách đá phía tây nam Giffoine vào những giờ đầu ngày 28/9.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện một người đã tử vong.

Danh tính nạn nhân chưa được xác định chính thức. Cảnh sát đang tiến hành các thủ tục cần thiết để xác định người đã chết, đồng thời điều tra hoàn cảnh dẫn đến vụ việc.

Cảnh sát xác nhận đã có một người tử vong sáng nay tại vách đá Giffoine. Ảnh: Bailiwickexpress

Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông 44 tuổi với nghi vấn giết người.

Người này hiện đang bị cảnh sát giữ và được điều trị tại Bệnh viện Princess Elizabeth ở Guernsey. Nhà chức trách chưa công bố danh tính của nghi phạm cũng như thông tin cụ thể về mối quan hệ giữa người này và nạn nhân.

Khu vực Giffoine, còn có tên gọi địa phương là The Guns, nằm trên bờ biển phía tây nam của Alderney. Đây là nơi có địa hình vách đá và khu vực ven biển, do đó lực lượng cứu hộ biển cũng được huy động khi nhận được thông tin về sự việc.

Hiện cảnh sát chưa công bố nguyên nhân tử vong hay tình tiết dẫn đến cái chết. Nhà chức trách cho biết cuộc điều tra vẫn đang ở giai đoạn ban đầu và diễn biến vụ việc được xem là đang được xử lý khẩn trương.

Hiện cảnh sát tiếp tục điều tra và yêu cầu người dân không chia sẻ những thông tin không chính xác về vụ án. Ảnh: Bailiwickexpress

Đáng chú ý, cảnh sát Guernsey cho biết hiện chưa tìm kiếm thêm bất kỳ người nào khác liên quan đến cái chết này. Điều đó có nghĩa nhà chức trách chưa đưa ra thông tin cho thấy có thêm nghi phạm đang bị truy tìm tại thời điểm thông báo.

Thám tử trưởng Jonathan Bancroft kêu gọi người dân không suy đoán về nguyên nhân hoặc diễn biến vụ việc khi cảnh sát vẫn đang thu thập thông tin. Những người có dữ liệu có thể hỗ trợ cuộc điều tra được đề nghị liên hệ với cảnh sát Guernsey.

Do vụ việc vừa xảy ra và danh tính nạn nhân chưa được công bố, cảnh sát hiện chưa đưa ra thêm chi tiết về hoàn cảnh dẫn đến cái chết.

Cuộc điều tra sẽ tiếp tục tập trung vào việc xác định danh tính nạn nhân, làm rõ những gì đã xảy ra tại khu vực vách đá và xác định trách nhiệm của những người có liên quan.