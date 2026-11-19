Một người đàn ông 51 tuổi tại bang Ohio (Mỹ) bị cáo buộc bắn chết bạn gái, đưa thi thể nạn nhân vào ô tô rồi dùng chăn phủ lại. Đáng chú ý, nghi phạm còn bị cho là đã tặng khẩu súng gây án cho một người hàng xóm như một món quà tân gia.

Theo thông tin từ Sở Cảnh sát Middletown, Darwin Malcolm bị bắt giữ ngày 5/11 sau khi cảnh sát phát hiện thi thể một phụ nữ bên trong ô tô trong quá trình kiểm tra tình trạng an toàn theo yêu cầu.

Nạn nhân được xác định là Samantha Kelly, 43 tuổi. Theo các hãng tin WLWT, WKRC và Journal-News, Kelly và Malcolm sống cùng nhau tại thành phố Middletown.

Dẫn hồ sơ khiếu nại hình sự, các cơ quan truyền thông cho biết Malcolm bị cáo buộc dùng súng bắn chết bạn gái, sau đó đưa thi thể cô vào phía sau chiếc SUV. Nghi phạm được cho là đã dùng một tấm chăn phủ lên thi thể nạn nhân.

Nạn nhân Samantha Kelly.

Đáng chú ý, vụ án mạng được cho là đã được camera ghi lại. Theo thông tin từ công tố viên do WLWT dẫn lại, hình ảnh cho thấy Malcolm kéo thi thể Kelly bằng tóc.

Sau khi gây án, Malcolm còn bị cáo buộc đưa khẩu súng cho một người hàng xóm. Người này kể với WLWT rằng nghi phạm mang đến nhà cô một số món quà tân gia, trong đó có khẩu súng được gói kín.

Những món quà khác gồm một chiếc bếp nướng màu đỏ, nồi chiên nhỏ, cây thông Noel và dây đèn trang trí Giáng sinh.

“Đó là một chiếc bếp nướng màu đỏ, một nồi chiên nhỏ, một cây thông Noel nhỏ và một số dây đèn Giáng sinh. Giữa tất cả những món đồ đó có một khẩu súng được gói lại”, người hàng xóm kể.

Cảnh sát Middletown cho biết Malcolm bị truy tố các tội danh giết người, can thiệp vào chứng cứ và xâm phạm thi thể nghiêm trọng.

Theo WLWT, nghi phạm sau đó bị đại bồi thẩm đoàn truy tố tổng cộng 12 cáo buộc. Tại tòa, Malcolm đã tuyên bố không nhận tội.

Theo cáo phó, Samantha Kelly tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản lý y tế vào tháng 12/2025. Cô được những người xung quanh nhớ đến bởi sự tận tâm trong công việc chăm sóc các cư dân tại nơi mình làm việc.